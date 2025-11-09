Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο, δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 21:00, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, είδε τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να επιστρέφει στις προπονήσεις μετά την ίωση που τον ταλαιπωρούσα, ενώ δύσκολα θα προλάβει το ματς ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Τα γνωστά προβλήματα στον Παναθηναϊκό είναι των Σάντσες, Καλάμπρια και Ντέσερς. Ούτε ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την αποστολή, όμως όλοι είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, πλην του Μαντί Καμαρά.

Η ΑΕΚ έχει μια δύσκολη αποστολή στο Παγκρήτιο απέναντι στον προτελευταίο ΟΦΗ στις 17:30, προκειμένου να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ρότα και Βίντα, οι οποίοι θα εκτίσουν την ποινή των καρτών τους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 15:00 την Κηφισιά στη Νίκαια, ενώ την ίδια ώρα ο Άρης φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός υποδέχεται στις 17:00 τον ουραγό Πανσερραϊκό, ενώ το τελευταίο ματς του σημερινού προγράμματος είναι αυτό στις 19:00, ανάμεσα Ατρόμητο και Βόλο στο Περιστέρι.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Stoiximan Super League με το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ