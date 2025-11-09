Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 47χρονος υπάλληλος καθαριότητας στη Βόνιτσα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο 47χρονος έπεσε από το σκαλί του απορριμματοφόρου και χτύπησε στο κεφάλι του.

Μετά το εργατικό ατύχημα, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Ο εκλιπών ήταν βιοπαλαιστής, ιδιαίτερα αγαπητός και πατέρας τριών παιδιών.

Βόνιτσα: Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου – Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Αναφέρει:

Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος… που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας τριών παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου – Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή…