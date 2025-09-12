newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κέρκυρα: Στις φλόγες απορριμματοφόρο – Σώοι οδηγός και συνοδηγός
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:05

Κέρκυρα: Στις φλόγες απορριμματοφόρο – Σώοι οδηγός και συνοδηγός

Απορριμματοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της Παρασκευής  σε απορριμματοφόρο, σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν κινδύνευσαν.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς. Ζημιές έχουν υποστεί τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Παραλιακή και λεωφόρος Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μποτιλιαρίσματα 12.09.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (χάρτης)

Μέχρι και μισή ώρα καθυστέρηση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20' προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό - Δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Παραλιακή και λεωφόρος Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μποτιλιαρίσματα 12.09.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (χάρτης)

Μέχρι και μισή ώρα καθυστέρηση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20' προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό - Δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη

Σύνταξη
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο