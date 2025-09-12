Κέρκυρα: Στις φλόγες απορριμματοφόρο – Σώοι οδηγός και συνοδηγός
Απορριμματοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.
Φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της Παρασκευής σε απορριμματοφόρο, σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν κινδύνευσαν.
Το όχημα κάηκε ολοσχερώς. Ζημιές έχουν υποστεί τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
