Φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της Παρασκευής σε απορριμματοφόρο, σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν κινδύνευσαν.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς. Ζημιές έχουν υποστεί τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.