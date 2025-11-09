Γλυφάδα: «Το χτύπημα ήταν βαρύ, με πέτρα στο κεφάλι», λέει ο γαμπρός της 70χρονης που κατέληξε μετά την επίθεση
Μετά από 18 ημέρες «μάχης» στο νοσοκομείο, η 70χρονη, που ξυλοκοπήθηκε στη Γλυφάδα από άστεγο, κατέληξε
Έχασε τη μάχη με τη ζωή η 70χρονη γυναίκα που δέχτηκε αναίτια πέτρα στο κεφάλι από 38χρονο άστεγο, την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.
Η γυναίκα για 18 ημέρες έδωσε μάχη στο νοσοκομείο. Τα τραύματά της ήταν όμως βαρύτατα και δεν τα κατάφερε. Το πρωί της Κυριακής (9/11) άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Για τον πόνο που βιώνουν οι συγγενείς της 70χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο γαμπρός της γυναίκας.
«(Έφυγε) σήμερα το πρωί 7 παρά. Δεν άντεξε, όχι δεν άντεξε. Φαινόταν γιατί το χτύπημα ήταν βαρύ. Ήταν βαρύ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Με βάση από αυτά που μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί, με πέτρα την είχε χτυπήσει, στο κεφάλι», περιέγραψε ο γαμπρός της 70χρονης.
Όλα συνέβησαν στις 24 Οκτωβρίου επί της οδού Διαδόχου Παύλου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας. Η 70χρονη δέχθηκε βίαιη επίθεση, την στιγμή που τάιζε αδέσποτα γατάκια.
Ένας 38χρονος, χωρίς καμία πρόκληση, άρπαξε μια πέτρα και επιτέθηκε με μανία στη γυναίκα, χτυπώντας την πισώπλατα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της.
Ήταν τέτοιο το μένος του που συνέχιζε να τη χτυπά ακόμα και όταν εκείνη βρισκόταν αιμόφυρτη στον δρόμο. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για πρόκληση βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ αποφασίστηκε η προφυλάκισή του στις φυλακές Κορυδαλλού.
Γλυφάδα: «Μιλούσε μόνο με νοήματα»
Η 70χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τη μέρα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο δρόμο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.
«Μόνο νοήματα, δεν μίλαγε. Λίγο ξύπνησε, λίγο μίλαγε η γυναίκα μου και μετά αυτό…», είπε ο γαμπρός της.
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η κόρη της, που έβλεπε καθημερινά την μητέρα της να αργοσβήνει.
«Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι… Είναι και μοναχοπαίδι. Έχει χάσει και τον μπαμπά της, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να πρωτοπροσέξει αυτή η γυναίκα, την οικογένεια με τρία παιδιά, τη μαμά της, τη δουλειά της. Που να πρωτοπάει; Πείτε μου εσείς».
Ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.
