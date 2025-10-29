Αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της απρόκλητης, άγριας επίθεσης που δέχτηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Γλυφάδα, τη στιγμή που τάιζε αδέσποτα γατάκια στη γειτονιά.

Ήταν τέτοιο το μένος του 38χρονου άστεγου που την χτύπησε αρχικώς με μια πέτρα, την ώρα που εκείνη είχε γυρισμένη την πλάτη της, που εξακολουθούσε να την γρονθοκοπεί ακόμα και όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Ο δράστης στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντας την 70χρονη γυναίκα αιμόφυρτη στο σημείο.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Για την ώρα κρατείται στις Φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τι λέει η κόρη της

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», λέει η κόρη της μιλώντας στο MEGA.

Αναίτια, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ο 38χρονος δράστης επιτέθηκε με μία πέτρα στην 70χρονη χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στην Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.