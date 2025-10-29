Γλυφάδα: Η δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του 38χρονου που επιτέθηκε στην 70χρονη και δεν εκτελέστηκε ποτέ

Αίσθηση προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας επίθεσης που δέχτηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Γλυφάδα, την στιγμή που τάιζε αδέσποτα γατάκια στη γειτονιά, από έναν 38χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα άστεγο, γνωστό στην περιοχή, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

«Τα νοσοκομεία δεν είναι κρατητήρια»

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ και εργαζομένων Δρομοκαΐτειου τονίζει ότι «τα νοσοκομεία δεν είναι ούτε κρατητήρια ούτε φυλακές. Προσφέρουν υπηρεσίες υγείας»

«Το Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύτηκε, εκεί που εργάζομαι, τις περισσότερες φορές ο συγκεκριμένος ασθενής, είναι ένας ελεύθερος χώρος νοσηλείας που τα άτομα που νοσηλεύονται είτε εκούσια είτε ακούσια, μπορούν να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς δεν έχουμε φύλαξη».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο:

«Ο ασθενής αυτός πράγματι, και από το νοσοκομείο μας, έφυγε χωρίς τη συγκατάθεση των γιατρών δύο ή τρεις φορές από το 2009 που νοσηλεύτηκε 8 φορές έως και πέρυσι. Εμείς, όταν ένας ασθενής με εισαγγελική εντολή φύγει, υποχρεούμαστε να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία και πράγματι η Αστυνομία τον βρίσκει και τον ξαναφέρνει πίσω».

Η απόφαση

Όπως λέει ο κ. Γιαννακός «στις 27/03/24 το άτομο αυτό φυλακίζεται για αυτοκαταστροφικές πράξεις και εγκλείεται στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. 21/8/2024 αποφυλακίζεται. Πριν αποφυλακιστεί, 19/8, και οι φυλακές οι γιατροί εκεί, αλλά και ο εισαγγελέας επειδή κρίνουν ότι πρέπει να συνεχιστεί η νοσηλεία αλλά επειδή αποφυλακίζεται πρέπει να έρθει σε δημόσιο νοσοκομείο, κάνουν αίτηση προκειμένου να υπάρξει δικαστική απόφαση για να συνεχιστεί η νοσηλεία του. 11/9 δικάζεται η υπόθεση και αποφασίζεται η νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο νοσοκομείο. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Δρομοκαΐτειο 14/3/25».

«Αν καθαρογραφόταν η δικαστική απόφαση αμέσως και ερχόταν στο νοσοκομείο, μπορεί το άτομο αυτό πάλι να ήταν έξω γιατί θα είχε ολοκληρωθεί η νοσηλεία του αλλά σαφώς όμως θα έπρεπε να γνώριζε το Δρομοκαΐτειο ή η Αστυνομία ότι υπάρχει αυτή (η δικαστική απόφαση)», καταλήγει.