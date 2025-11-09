Η κρίση του κόστους διαβίωσης αυξάνει τις δυσκολίες και την οικονομική ανασφάλεια σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν επηρεάζει όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο, δεδομένου ότι ο μισθός σε κάθε τόπο διαφέρει.

Οι ανισότητες στα εισοδήματα, μεταξύ των χωρών στη γηραιά ήπειρο είναι έντονες. Το χάσμα μειώνεται όταν διορθώνεται ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές παραμένουν.

Η κρίση αυτή στη γηραιά ήπειρο, ωθεί περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια, επιδεινώνοντας τις δυσκολίες για όσους ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα και αυξάνοντας την οικονομική επισφάλεια για ορισμένους μεσαίου εισοδήματος που προηγουμένως ήταν ασφαλείς.

Τα τελευταία χρόνια, τα νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει μια σημαντική κρίση κόστους ζωής, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις κρίσεις εφοδιασμού μετά την πανδημία.

Πολλές οικογένειες, σύμφωνα με το euronews, έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν τις δαπάνες τους και τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μετράνε τα χρήματα — ακόμη και όταν ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Καθαρός μισθός στις χώρες της ΕΕ

Ένα χρήσιμο μέτρο των εσόδων που αποκομίζουν τα νοικοκυριά είναι το «διάμεσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα». Αυτό αναφέρεται στο τυπικό εισόδημα ανά άτομο, προσαρμοσμένο ως προς το μέγεθος του νοικοκυριού και μετά από φόρους.

Από το 2024, το διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα σε 34 ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 3.075 ευρώ στην Αλβανία έως 50.799 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Εντός της ΕΕ, η Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο μέσο ισοδύναμο εισόδημα στα 7.811 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 21.582 ευρώ.

Η χώρα μας βρίσκεται στη 10η θέση από το τέλος με το μέσο ισοδύναμο εισόδημα στα 10.850 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Στην κορυφή, η Ελβετία και η Νορβηγία ακολουθούν το Λουξεμβούργο στην κορυφή της κατάταξης, ακολουθούμενες από τη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, όλες εντός του εύρους των 30.000–35.000 ευρώ. Η Φινλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία βρίσκονται επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αντιθέτως, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Εντός της ΕΕ, η Ουγγαρία και η Ρουμανία — μαζί με τη Βουλγαρία — καταγράφουν επίσης συνολικές εισπράξεις κάτω των 10.000 ευρώ.

Ένα χάσμα Ανατολής-Δύσης

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σαφή διαίρεση: οι χώρες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης απολαμβάνουν τα υψηλότερα μέσα εισοδήματα, ενώ οι νότιες και ανατολικές περιφέρειες υστερούν.

Το χάσμα μεταξύ Λουξεμβούργου και Βουλγαρίας, για παράδειγμα, υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Ο Δρ. Στέφανο Φιλάουρο, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, δήλωσε στο Euronews Business: «Το επίπεδο μέσης ευημερίας που παρατηρήθηκε το 2024 αντανακλά μακροπρόθεσμους διαρθρωτικούς παράγοντες όπως οι ιστορικές πορείες ανάπτυξης, η εκβιομηχάνιση και η ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας».

«Η υψηλότερη παραγωγικότητα επιτρέπει στις χώρες να διατηρούν υψηλότερους μισθούς», δήλωσε στο Euronews Business.

Αυτό σημαίνει ότι τα έθνη με μεγάλους τομείς υψηλής αξίας — όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία πληροφοριών ή η προηγμένη μεταποίηση — τείνουν να πληρώνουν περισσότερα, ενώ εκείνα που εξαρτώνται από τη γεωργία ή τις βασικές υπηρεσίες έχουν χαμηλότερους μισθούς.

Προσαρμογή για την αγοραστική δύναμη

Όταν διορθώνεται για το πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS) — μια τεχνητή νομισματική μονάδα που εξισώνει τι μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα μεταξύ των χωρών — το χάσμα μειώνεται αλλά παραμένει μεγάλο.

Όπως φαίνεται στην κόκκινη στήλη του παραπάνω πίνακα, το μέσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα κυμαίνεται από 5.098 στην Αλβανία έως 37.781 στο Λουξεμβούργο. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 21.245 , με την Ουγγαρία (11.199) να είναι ο χαμηλότερος μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Το χάσμα μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου στην ΕΕ είναι περίπου 26.500 σε σύγκριση με σχεδόν 43.000 ευρώ σε ονομαστικούς όρους.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν αξιοσημείωτα καλύτερες επιδόσεις όταν τα εισοδήματα μετρώνται με αυτόν τον τρόπο και όχι σε ονομαστικούς όρους.

Μεταξύ των «Μεγάλων Τεσσάρων» οικονομιών της ΕΕ, η Γερμανία και η Γαλλία παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται ακριβώς κάτω από αυτόν.