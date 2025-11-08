newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουρκία: Πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας – Έξι νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 10:45

Τουρκία: Πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας – Έξι νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο

Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη αρωματοποιίας στη βορειοδυτική Τουρκία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στη βορειοδυτική Τουρκία, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύει η Hurriet φαίνεται ένας άνθρωπος να βγαίνει τραυματισμένος από το φλεγόμενο κτίριο.

Τουρκία

Σοκαριστικά βίντεο

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν το κτίριο να έχει «λιώσει» από τις φλόγες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο