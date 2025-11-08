Τουρκία: Πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας – Έξι νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη αρωματοποιίας στη βορειοδυτική Τουρκία
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στη βορειοδυτική Τουρκία, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Σε φωτογραφία που δημοσιεύει η Hurriet φαίνεται ένας άνθρωπος να βγαίνει τραυματισμένος από το φλεγόμενο κτίριο.
Σοκαριστικά βίντεο
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν το κτίριο να έχει «λιώσει» από τις φλόγες.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangında 6 çalışan hayatını kaybetti.
İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu görüyoruz. pic.twitter.com/vbw540ajiZ
— Doğan Maden🇹🇷 (@doganmaden) November 8, 2025
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda yangın çıktı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. pic.twitter.com/lAzGTBcGBo
— Sabah (@sabah) November 8, 2025
Dilovası’nda 6 kişiye mezar olan parfüm atölye’sinin kaçak olduğu iddia edildi. pic.twitter.com/696ga7AeaZ
— 40birhaber🇹🇷 (@40BirHaber) November 8, 2025
