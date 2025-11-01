Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Ένα τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε την Παρασκευή τον ιδιοκτήτη του Grand Kartal Hotel και δέκα ακόμα άτομα σε ισόβια κάθειρξη, κρίνοντάς τους ένοχους για βαριά αμέλεια που οδήγησε σε μία από τις πιο τραγικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία Anadolu Agency, η απόφαση αφορά τη θανατηφόρα πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya, στην επαρχία Μπόλου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με τις οικογένειές τους.

Άλλα 133 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το CNN.

Οι καταδικασθέντες περιλαμβάνουν τον ιδιοκτήτη Χαλίτ Εργκούλ, τη σύζυγό του, τις δύο κόρες του, διευθυντές του ξενοδοχείου, έναν αναπληρωτή δήμαρχο και έναν αναπληρωτή αρχηγό της πυροσβεστικής.

Κάθε κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια για τους θανάτους των παιδιών και σε επιπλέον 25 χρόνια για τα υπόλοιπα θύματα.

🚨🇹🇷- Another hotel on fire in Turkey — less than a week after Grand Kartal Hotel burned down and took 78 lives. pic.twitter.com/2CQIZLR3Xh — CAIN (@XTechPulse) January 27, 2025

Η φρίκη της πυρκαγιάς και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:17 π.μ., όταν σπίθα από ηλεκτρική ψησταριά άναψε έναν κάδο απορριμμάτων και έσπασε σωλήνα υγραερίου, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα.

Το προσωπικό παρατήρησε τις φλόγες επτά λεπτά αργότερα, αλλά μέσα σε δύο λεπτά η πυρκαγιά είχε ήδη φτάσει εκτός ελέγχου. Ο αέρας που εισήλθε από μια ανοιχτή πόρτα επιτάχυνε τις φλόγες, κατακαίγοντας την ξύλινη οροφή και γεμίζοντας τους επάνω ορόφους με καπνό.

Οι έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές παραλείψεις: έλλειψη συστήματος εξαγωγής καπνού, ελαττωματικούς συναγερμούς, ανεπαρκή εκπαίδευση προσωπικού, απουσία συστημάτων ψεκασμού και φωτισμού έκτακτης ανάγκης και σαφούς σήμανσης.

Οι κλιμακοστάσια και τα φρεάτια των ανελκυστήρων λειτουργούσαν σαν καμινάδες, δυσχεραίνοντας την εκκένωση των 238 επισκεπτών.

Οι τρομοκρατημένοι πελάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα ή να κατέβουν με αυτοσχέδια μέσα για να σωθούν.

Οι αντιδράσεις μετά την καταδικαστική απόφαση

Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το κανάλι Haberturk, η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση των ποινών, με οικογένειες θυμάτων να χαιρετίζουν τη δικαιοσύνη.

Οι κατηγορούμενοι, που αρνούνται την ευθύνη, αναμένεται να ασκήσουν έφεση.

Παράλληλα, οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων πραγματοποίησαν διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, κρατώντας αφίσες και απαιτώντας λογοδοσία.

Το Grand Kartal Hotel, που λειτουργούσε από το 1999 και ανήκε στην εταιρεία του Halit Ergul από το 2007, έγινε σύμβολο των επικίνδυνων ελλείψεων στα μέτρα ασφαλείας σε τουριστικά καταλύματα της Τουρκίας, προκαλώντας εθνικό σοκ και ευρείες εκκλήσεις για αυστηρότερους κανόνες προστασίας των επισκεπτών.