07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

Ένα σύστημα επίθεσης με drones που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι έχει γίνει «viral» μεταξύ των ουκρανικών στρατιωτικών μονάδων και επεκτείνεται σε επιχειρήσεις αναγνώρισης, πυροβολικού και logistics.

Ομάδες drone που ανταγωνίζονται για… πόντους, στο πλαίσιο του «Συστήματος Μπόνους Στρατού Drone», σκότωσαν ή τραυμάτισαν 18.000 Ρώσους στρατιώτες τον Σεπτέμβριο, από 95 τον Αύγουστο, με 400 μονάδες drone να συμμετέχουν πλέον στον διαγωνισμό,  σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το σύστημα, το οποίο ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν επιθέσεις με πόντους που μπορούν να ανταλλαχθούν για την αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα «Amazon για τον πόλεμο». που ονομάζεται Brave1 και διαθέτει περισσότερα από 100 διαφορετικά drones, αυτόνομα οχήματα και άλλο υλικό για τον πόλεμο με drones. Διαθέτει πίνακα κατάταξης με ομάδες και ονόματα όπως Αχιλλέας και Φοίνικας στην κορυφή.

Υπάρχει ανταγωνισμός για τους πόντους

«Έχει γίνει πραγματικά δημοφιλές μεταξύ των μονάδων», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Mykhailo Fedorov στην εφημερίδα Guardian, αναφερόμενος στο σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης αυτοματοποίησης του πολέμου. «Όλες οι αμυντικές δυνάμεις το γνωρίζουν αυτό και υπάρχει ανταγωνισμός για τους πόντους, για την απόκτηση αυτών των drones, των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων μέσων που τους βοηθούν στον πόλεμο. Όσο περισσότερους στρατιώτες σκοτώνεις, τόσο περισσότερα drones παίρνεις για να σκοτώσεις κι άλλους . Αυτό γίνεται ένα είδος αυτοενισχυόμενου κύκλου».

Ο αριθμός των ρωσικών απωλειών τον Σεπτέμβριο είναι διπλάσιος από τον αριθμό του περασμένου Οκτωβρίου, εν μέρει επειδή η κυβέρνηση του Κιέβου διπλασίασε τις ανταμοιβές για τη θανάτωση ρωσικών στρατιωτών από 6 σε 12 πόντους, αντανακλώντας τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες στο πεδίο της μάχης.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες υποδηλώνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να αναπτύσσει το δικό της σύστημα ανταμοιβών για να ανταγωνιστεί. Η Ουκρανία επεκτείνει την προσέγγιση των πόντων για τις δολοφονίες στρατιωτών στις μονάδες πυροβολικού, απονέμοντας πόντους για επιτυχίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αγοράσουν νέα όπλα. Οι μονάδες αναγνώρισης λαμβάνουν επίσης πόντους για τον εντοπισμό εχθρικών στόχων, ενώ οι ομάδες logistics έχουν αρχίσει να κερδίζουν πόντους για τη χρήση αυτόνομων οχημάτων, αντί για ανθρώπους για τον ανεφοδιασμό των μετώπων.

Σαν να καλείς ένα… ταξί της Uber

Ο Fedorov αποκάλυψε ότι ο ουκρανικός στρατός ενθαρρύνει επίσης τη χρήση drones που ελέγχονται εν μέρει από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προτείνει την επιλογή στόχων και ελέγχει τις τελευταίες στιγμές της τροχιάς ενός drone για να αυξήσει την ακρίβεια των χτυπημάτων. Οι μονάδες αναγνώρισης κερδίζουν πόντους για αυτό που αποκαλούν «Uber targeting», μια αναφορά στην παγκόσμια εφαρμογή κλήσης ταξί.

«Βασικά, τοποθετείς μια καρφίτσα στον χάρτη, όπως θα έκανες στον χάρτη της Uber για να καλέσεις ταξί, αλλά αντί για ταξί, ένα drone από άλλη μονάδα χτυπά τον στόχο», εξήγησε.

Ωστόσο, η επέκταση του συστήματος βαθμολόγησης συνοδεύεται από προειδοποιήσεις ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από τον πόλεμο με drones δεν είναι κάτι που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς οι ρωσικές άμυνες ενάντια σε τέτοιες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει τρομερές. Εμπειρογνώμονες του think tank «Royal United Services Institute» προέτρεψαν πρόσφατα να δοθεί εκ νέου έμφαση στο συμβατικό πυροβολικό και τα αεροσκάφη.

«Χωρίς συναισθήματα – Απλά πολεμάμε»

Εκτός από το διπλασιασμό της βαθμολογίας για τη θανάτωση πεζικού, ώστε να αντικατοπτρίζεται η αυξανόμενη χρήση του από την Ρωσία, η θανάτωση ενός εχθρικού χειριστή drone αποφέρει πλέον 25 πόντους και η χρήση drone για τη σύλληψη ενός Ρώσου στρατιώτη αποφέρει 120 πόντους, αντανακλώντας την ανάγκη της Ουκρανίας για αιχμαλώτους πολέμου για ανταλλαγή με τον εχθρό. Οι πόντοι έχουν συμφωνηθεί από το ουκρανικό υπουργικό συμβούλιο, αλλά ο Federov πως ότι τώρα ήταν «σχεδόν αδιάφοροι» όταν έβαζαν τιμή στις ανθρώπινες ζωές.

«Είμαστε σε πόλεμο για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και είναι δύσκολο», είπε. «Απλώς ψάχνουμε τρόπους για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Το θεωρούμε μέρος της καθημερινής μας εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία συναισθηματική αντανάκλαση εδώ. Μοιάζει απλώς με μια τεχνική εργασία. Διότι αν δεν σταματήσεις τον εχθρό, θα σκοτώσει τους στρατιώτες σου και, αφού οι στρατιώτες πεθάνουν, θα έρθει στην πόλη και θα την κατακτήσει, θα την ισοπεδώσει και θα σκοτώσει τους πολίτες».

Οι Ουκρανοί χειριστές drone βρίσκονται μερικές φορές σε απόσταση μόλις 250 μέτρων από την πρώτη γραμμή και άλλες φορές 3 χιλιόμετρα μακριά, όπου κάθονται σε κρυψώνες μπροστά από οθόνες υπολογιστών και κατευθύνουν τις επιθέσεις, μερικές φορές με χειριστήρια βιντεοπαιχνιδιών. Το σύστημα «Αχιλλέας» (Achilles) είναι ένα από τα 10 πιο επιτυχημένα συντάγματα drone και δραστηριοποιείται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής του Χάρκοβο και της περιοχής του Ντόνετσκ.

«Έχουμε πόλεμο – Δεν πρέπει να κυνηγάμε βαθμούς»

Ο διοικητής του, Γιούρι Φεντορένκο, είπε ότι οι καλύτεροι πιλότοι δεν είναι απαραίτητα άτομα που είναι έμπειροι στα βιντεοπαιχνίδια. «Οι πειθαρχημένοι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι πιλότοι. Φυσικά, αν είσαι νεότερος, μπορείς να μείνεις ξύπνιος για περισσότερο χρόνο και χρειάζεσαι λιγότερο χρόνο για να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Αλλά αν το άτομο είναι πειθαρχημένο, τότε είναι ένας καλός χειριστής drone», όπως ανέφερε.

Επίσης, υποβάθμισε την ιδέα ότι αυτό ισοδυναμούσε με τη μετατροπή του πολέμου σε «παιχνίδι», επειδή μερικές φορές οι διαταγές ήταν να καταστρέφονται στόχοι με χαμηλή βαθμολογία, προκειμένου να υποστηριχθεί ένας βραχυπρόθεσμος πολεμικός στόχος. «Πρέπει να εκπληρώσουμε την αποστολή, πρώτα απ’ όλα, επειδή πρόκειται για πόλεμο. Αυτό πρέπει να κάνουμε, όχι να κυνηγάμε βαθμούς», τόνισε.

Ένας άλλος διοικητής μονάδας drone, ο Andriy Poltoratskyi, δήλωσε πως «όλη η μονάδα συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Οι χειριστές των drones ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ομάδες χειριστών drones ανταγωνίζονται άλλες ομάδες. Ακόμη και οι ανώτατοι διοικητές ανταγωνίζονται μεταξύ τους».

Το χαρακτήρισε ως υγιή ανταγωνισμό και όχι ως διασκέδαση, και είπε ότι μόλις οι Ρώσοι ξεκινήσουν μια επίθεση, «ο ανταγωνισμός σταματά και όλοι συνεργάζονται» για τον στόχο που προστατεύει καλύτερα τις ζωές των Ουκρανών, ανεξάρτητα από τους πόντους που προσφέρονται.

«Η καινοτομία ξεκινά από τη βάση»

Το σύστημα βαθμολόγησης για κάθε θανάτωση έχει παράσχει στην Ουκρανία σημαντικά δεδομένα που σημαίνουν ότι «κατανοεί καλύτερα τη μαθηματική πλευρά του πολέμου», είπε ο Fedorov.

«Χάρη στους βαθμούς, αρχίζουμε πραγματικά να κατανοούμε καλύτερα τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Για να κερδίσουν πόντους, οι μονάδες drone πρέπει να ανεβάσουν βίντεο επιβεβαίωσης. Έτσι καταλαβαίνουμε ποιοι στόχοι χτυπιούνται, πού χτυπιούνται σε σχέση με τη γραμμή επαφής, ποια drone και άλλα μέσα χρησιμοποιούνται», εξήγησε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι, βλέπουμε τι είναι πιο αποτελεσματικό και τι λιγότερο αποτελεσματικό. Όλοι βλέπουν τον πίνακα κατάταξης, οπότε οι μονάδες αρχίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους για να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Οι ηγέτες αρχίζουν να διδάσκουν και να ανοίγουν το δρόμο για όσους εξακολουθούν να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται – η καινοτομία ξεκινά από τη βάση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08.11.25

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
