Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε το Περιστέρι με 89-72 στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Σε ένα ματς που είχε ήδη κριθεί, ο Κώστας Σλούκας έκανε μία όμορφη κίνηση, καθώς έκανε φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου να πετύχει τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του γηπεδούχων.

Ο νεαρός παίκτης ευστόχησε και στις δύο βολές και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παπαγεωργίου είναι γέννημα – θρέμμα των ακαδημιών του Περιστερίου και το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα.

Δείτε το βίντεο