Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Πάτρα – Απομακρύνθηκαν τα παιδιά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα για φωτιά στο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του ορφανοτροφείου και άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Απομακρύνθηκαν τα παιδιά

Ειδικότερα για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο με 7 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.