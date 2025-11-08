Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Πάτρα – Απομακρύνθηκαν τα παιδιά
Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο ενώ είχαν απομακρυνθεί και τα παιδιά από τον χώρο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα για φωτιά στο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του ορφανοτροφείου και άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική και η αστυνομία.
Απομακρύνθηκαν τα παιδιά
Ειδικότερα για την κατάσβεση έσπευσαν στο σημείο με 7 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.
Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
