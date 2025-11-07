sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 115-102: Έλαμψε ο Γκριν στη νίκη των «ήλιων» (vid)
Μπάσκετ 07 Νοεμβρίου 2025 | 09:21

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 115-102: Έλαμψε ο Γκριν στη νίκη των «ήλιων» (vid)

Στο ντεμπούτο του Τζέιλεν Γκριν με τους Φοίνιξ Σανς, οι «ήλιοι» νίκησαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 115-102, στο μοναδικό παιχνίδι της βραδιάς στο NBA.

Οι Φoίνιξ Σανς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο «Footprint Centre» και ήταν καταιγιστικοί, επικρατώντας με 115-102, νίκη που τους ανεβάζει στο 4-5 και ταυτόχρονα ρίχνει την ομάδα του Λος Άντζελες στο 3-5.

Κορυφαίος του παρκέ ήταν ο νέος παίκτης των Σανς, Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος έχασε τα πρώτα 8 παιχνίδια λόγω τραυματισμού, ωστόσο έδειξε κατευθείαν την ποιότητά του, σκοράροντας 29 πόντους, με 6 στα 13 τρίποντα, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Μαζί του, ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν βασικός παράγοντας για τη νίκη.

Από την πλευρά των Κλίπερς, κορυφαίος ήταν ο Ζούμπατς με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ωστόσο κανένας άλλος συμπαίκτης, με εξαίρεση τον Καμ Κρίστι (17π), δεν είχε περισσότερους από 15 πόντους. Τραγική βραδιά για τον Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος επέστρεψε στο Φίνιξ και σκόραρε μόλις 5 πόντους με 2/14 εντός παιδιάς.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν στην πρώτη περίοδο, με συνεχείς εναλλαγές του προβαδίσματος και καμία ομάδα να μην ξεφεύγει στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με προβάδισμα των Σανς (31-27). Οι Κλίπερς απάντησαν στο δεύτερο, και με μικρά σερί πέρασαν μπροστά μέχρι και με 7 πόντους (37-44, 40-47), το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο προβάδισμά του, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 48-51.

Η ομάδα του Τζόρνταν Οτ έβγαλε αντίδραση και ήταν καταιγιστική στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς το 48-51 με το οποίο ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, μετατράπηκε σε 79-59 στα μισά του, με ένα τρομερό σερί 31-8. Οι Κλίπερς κατάφεραν να ροκανίσουν τη διαφορά και οι ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο με διαφορά 14 πόντων (88-74). Εκεί, το σκορ ξέφυγε ξανά, με τους Σανς να αποκτούν προβάδισμα 25 πόντων, το μεγαλύτερο στο παιχνίδι (104-79), και να «σφραγίζει» το ματς. Οι Κλίπερς κατάφεραν μόνο να ρίξουν τη διαφορά στους 13 για να κλείσουν τον αγώνα, για το τελικό 115-102.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

YouTube thumbnail

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 48-51, 88-74, 115-102

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
