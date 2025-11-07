Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 115-102: Έλαμψε ο Γκριν στη νίκη των «ήλιων» (vid)
Στο ντεμπούτο του Τζέιλεν Γκριν με τους Φοίνιξ Σανς, οι «ήλιοι» νίκησαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 115-102, στο μοναδικό παιχνίδι της βραδιάς στο NBA.
Οι Φoίνιξ Σανς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο «Footprint Centre» και ήταν καταιγιστικοί, επικρατώντας με 115-102, νίκη που τους ανεβάζει στο 4-5 και ταυτόχρονα ρίχνει την ομάδα του Λος Άντζελες στο 3-5.
Κορυφαίος του παρκέ ήταν ο νέος παίκτης των Σανς, Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος έχασε τα πρώτα 8 παιχνίδια λόγω τραυματισμού, ωστόσο έδειξε κατευθείαν την ποιότητά του, σκοράροντας 29 πόντους, με 6 στα 13 τρίποντα, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Μαζί του, ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν βασικός παράγοντας για τη νίκη.
Από την πλευρά των Κλίπερς, κορυφαίος ήταν ο Ζούμπατς με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ωστόσο κανένας άλλος συμπαίκτης, με εξαίρεση τον Καμ Κρίστι (17π), δεν είχε περισσότερους από 15 πόντους. Τραγική βραδιά για τον Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος επέστρεψε στο Φίνιξ και σκόραρε μόλις 5 πόντους με 2/14 εντός παιδιάς.
Οι δύο ομάδες πάλεψαν στην πρώτη περίοδο, με συνεχείς εναλλαγές του προβαδίσματος και καμία ομάδα να μην ξεφεύγει στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με προβάδισμα των Σανς (31-27). Οι Κλίπερς απάντησαν στο δεύτερο, και με μικρά σερί πέρασαν μπροστά μέχρι και με 7 πόντους (37-44, 40-47), το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο προβάδισμά του, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 48-51.
Η ομάδα του Τζόρνταν Οτ έβγαλε αντίδραση και ήταν καταιγιστική στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς το 48-51 με το οποίο ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, μετατράπηκε σε 79-59 στα μισά του, με ένα τρομερό σερί 31-8. Οι Κλίπερς κατάφεραν να ροκανίσουν τη διαφορά και οι ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο με διαφορά 14 πόντων (88-74). Εκεί, το σκορ ξέφυγε ξανά, με τους Σανς να αποκτούν προβάδισμα 25 πόντων, το μεγαλύτερο στο παιχνίδι (104-79), και να «σφραγίζει» το ματς. Οι Κλίπερς κατάφεραν μόνο να ρίξουν τη διαφορά στους 13 για να κλείσουν τον αγώνα, για το τελικό 115-102.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 48-51, 88-74, 115-102
