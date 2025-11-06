Έχασε πέναλτι ο Παναθηναϊκός με τον Σφιντέρσκι (vid)
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα, όμως ο τερματοφύλακας της Μάλμε τον σταμάτησε.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μάλμε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία.
Συγκεκριμένα, στο 20′ ο Κάρολ Σφιντέρσκι κατάφερε να κερδίσει πέναλτι ύστερα από μαρκάρισμα που δέχθηκε μέσα στην περιοχή των Σουηδών.
Ο Πολωνός επιθετικός ανέλαβε την ευθύνη αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μέλκερ Έλμποργκ ο οποίος έπεσε στη γωνία του για να μπλοκάρει.
Δείτε το βίντεο:
