Έχασε πέναλτι ο Παναθηναϊκός με τον Σφιντέρσκι (vid)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μάλμε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, στο 20′ ο Κάρολ Σφιντέρσκι κατάφερε να κερδίσει πέναλτι ύστερα από μαρκάρισμα που δέχθηκε μέσα στην περιοχή των Σουηδών.

Ο Πολωνός επιθετικός ανέλαβε την ευθύνη αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μέλκερ Έλμποργκ ο οποίος έπεσε στη γωνία του για να μπλοκάρει.

Δείτε το βίντεο: