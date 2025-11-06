Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα
Ο 21χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από νοσοκομείο.
Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Σύμφωνα με την οργάνωση ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από νοσοκομείο.
Ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11/06/2025 από τον Αθήνα με το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του έναν μήνα αργότερα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
