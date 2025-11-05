Αγωνία στην περιοχή του Κολωνού για ένα 16χρονο κορίτσι που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας που διέμενε.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η εξαφάνιση της Ευαγγελίας Ν. καταγράφηκε το απόγευμα της 19ης Απριλίου 2025, ενώ ο Οργανισμός ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Ν. έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο παντελόνι, πράσινη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.