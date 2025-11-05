newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 12:29

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Spotlight

Η εισβολή σε ένα κράτος είναι παράνομη, όπως και να έχει. Το ίδιο ισχύει και με τη ρωσική το 2022 στην Ουκρανία. Επειδή όμως στη πραγματική ζωή το Διεθνές Δίκαιο δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται και διπλωματία, το Κίεβο λησμόνησε την τελευταία. Και όμως, σήμερα η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι μια «αρτιμελής» χώρα αν ακολουθούσε τον δρόμο που επέλεξε η… Αυστρία.

Σήμερα, ο ουκρανικός στρατός δίνει μάχη νύχια και με δόντια να κρατήσει το Ποκρόβσκ, μια πόλη στρατηγική σημασίας. Την ίδια στιγμή το Κίεβο εάν δεν λάβει βοήθεια θα μείνει δίχως χρήματα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Οι πολίτες υποφέρουν και η περίπτωση νίκης είναι μηδαμινή.

Παρ΄ όλα αυτά το Κίεβο, αλλά και Δυτικοί επιμένουν στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στο NATO. «Η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ από τη Σύνοδο του 2024 είναι ότι υπάρχει μη αναστρέψιμη πορεία της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ. Όμως η ιδιότητα μέλους δεν συζητείται τώρα∙ συζητούνται εγγυήσεις ασφάλειας τύπου “Άρθρου 5”» είχε δηλώσει στα τέλη του καλοκαιριού ο Μαρκ Ρούτε, γ.γ. του NATO.

Υπενθυμίζεται ότι η επέκταση του NATO προς ανατολάς όλο και γιγάντωνε τα διλήμματα ασφαλείας της Ρωσίας, ώσπου ήρθε η σειρά της Ουκρανίας. Η Ρωσία όμως «καταστήσει σαφές ότι θα διεξαγάγει παρατεταμένο πόλεμο για να αποτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία» όπως σημείωσε στην Telegraph ο πρώην Αμερικανός πρέσβης, Ντέιβιντ Ράντελ.

Όντως, αυτή ήταν η θρυαλλίδα για την ρωσική εισβολή. «Δεν είναι προφανές γιατί μια αμιγώς αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ χρειάζεται να επεκτείνει τη συμμετοχή της ή πώς η προσθήκη αδύναμων και ευάλωτων νέων μελών ενισχύει την ασφάλεια των υφιστάμενων μελών του ΝΑΤΟ» προσέθεσε ο Ράντελ.

Η διακήρυξη ουδετερότητας της Αυστρίας το 1955 (Wikipedia)

Και όμως, υπάρχει όμως το παράδειγμα της Αυστρίας, η οποία βρέθηκε σε παρόμοια θέση πριν πολλά χρόνια και όμως τα κατάφερε άριστα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αυστρία στην πραγματικότητα είχε καταληφθεί από τη ναζιστική Γερμανία τη δεκαετία του 1930. Μετά τον Β’ ΠΠ, η χώρα βίωσε την κατοχή από ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Γαλλία, το διάστημα 1945-1955. Τον Μάιο του 1955 λοιπόν, εκδόθηκε εκουσίως η διακήρυξη ανεξαρτησίας ς από τη Δημοκρατία της Αυστρίας, καθώς απαλλάχθηκε με τη Συνθήκη Κράτους της Αυστρίας από την 4μερή κατοχή.

Κάτι τέτοιο όμως δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα εάν δεν συμφωνούσε η ΕΣΣΔ, η οποία εκείνη την περίοδο βίωνε μεγάλες αλλαγές με την ανάληψη της εξουσίας από τον Νικήτα Χρούτσεφ. Για να δώσε το πράσινο φως λοιπόν το Κρεμλίνο έθεσε ως προϋπόθεση να δεσμευθεί η Αυστρία να κηρύξει ουδετερότητα μετά την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων από τη χώρα και να μην μπει ποτέ στο NATO.

Έκτοτε η ουδετερότητα έχει εμπεδωθεί στη συλλογική αυστριακή ταυτότητα, ενώ πρόσφατη δημοσκόπηση του Μαρτίου 2022 έδειξε ότι το 76% τάσσεται υπέρ της παραμονής της Αυστρίας σε καθεστώς ουδετερότητας. Μόνο ένα 18% ήθελε να ενταχτεί η χώρα στο ΝΑΤΟ.

Γιατί όχι και η Ουκρανία;

Κάτι τέτοιο όμως δεν εμπόδισε την Αυστρία να ενταχτεί στην ΕΕ το 1995, έπειτα από δημοψήφισμα  για την προσχώρηση.

Η Ουκρανία θα μπορούσε κάλλιστα να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο

«Ο τερματισμός αυτού του πολέμου θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις για δύο θεμελιώδη ζητήματα: την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τα σύνορά της» λέει ο Ράντελ και θυμίζει ότι «τα σοβιετικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αυστρία όταν αυτή δεσμεύτηκε στην ουδετερότητα. Η Αυστρία έχει ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά έχει τιμήσει τη συνθήκη του 1955 και δεν έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε η Ουκρανία να κάνει το ίδιο;»

Εξηγεί λοιπόν ότι το Ντονμπάς και η Κριμαία δεν είναι ιστορικά μέρος της Ουκρανίας. «Είναι ρωσόφωνες περιοχές που προσαρτήθηκαν στην Ουκρανία κατά τη σοβιετική εποχή για πολιτικούς λόγους. Πιθανότατα θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει στη Ρωσική Ομοσπονδία όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον, οι κάτοικοί τους δικαιούνται τώρα ένα δημοψήφισμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να αποφασίσουν αν επιθυμούν να παραμείνουν Ουκρανοί. Είναι λιγότερο άξιοι αυτοδιάθεσης από τους λαούς της Σκωτίας ή του Κεμπέκ;» λέει.

Για τη δε Ρωσία, ο Αμερικανός πρέσβης προσθέτει ότι θα μπορούσε να προσφερθεί «διεθνής πολιτική αποκατάσταση και άρση των οικονομικών κυρώσεων με αντάλλαγμα την αποδοχή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος. Στην Ουκρανία θα μπορούσε να προσφερθεί σημαντική βοήθεια ανοικοδόμησης για να πράξει το ίδιο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;
Κόσμος 05.11.25

Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην «πυρηνική αναμέτρηση»;

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο του στρατηγικού τους ανταγωνισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αβεβαιότητας για τη διεθνή ασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλακιάς: Ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος
Ελλάδα 05.11.25

Ο Πλακιάς ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς για νέα σχόλια που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος για τη δημιουργία «κινήματος - κόμματος» από τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή
Ελλάδα 05.11.25

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Πράξη αναγνώρισης 05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο