Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς

Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς
Ο Βίτορ Περέιρα έφυγε από τη Γουλβς, ο Ρουί Βιτόρια… έρχεται κατά τα φαινόμενα. Για να είμαστε πιο ακριβείς κατά τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι βασικός υποψήφιος της τεχνικής ηγεσίας των «λύκων».
Η αγγλική ομάδα που έδειξε την «πόρτα» της εξόδου στον Περέιρα (πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού το 2015) την περασμένη Δευτέρα, φαίνεται οτι στρέφεται και πάλι σε Πορτογάλο προπονητή.
Αυτός είναι ο Ρουί Βιτόρια ο οποίος εδώ και λίγες εβδομάδες έχει αποχωρήσει με τη σειρά του από τον Παναθηναϊκό. Σε περίπτωση που o 55χρονος Ίβηρας αναλάβει τον πάγκο της Γουλβς θα είναι ο τέταρτος Πορτογάλος προπονητής από τη στιγμή που ανέλαβαν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες (Fosun International).
Rui Vitória está em cima da mesa dos Wolves, informa a agência de notícias, @PA 👀 pic.twitter.com/XZt1CgSM4w
— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 5, 2025
