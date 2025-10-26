Ο Περέιρα τσακώθηκε με τους οπαδούς της Γουλβς επειδή ζητούσαν την απόλυσή του (vids)
Η Γουλβς δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, οι οπαδοί της ζητούν το... κεφάλι του Βίτορ Περέιρα και ο Πορτογάλος δεν άντεξε και τσακώθηκε με την εξέδρα!
Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Γουλβς μετά το πέρας των πρώτων εννέα αγωνιστικών στην Premier League παραμένοντας τελευταία με μόλις δύο βαθμούς.
Το τελευταίο… χαστούκι για τους «λύκους» ήρθε την Κυριακή (26/10) όταν ηττήθηκε με 3-2 από την Μπέρνλι στην έδρα της, παρότι είχε καταφέρει να επιστρέψει έχοντας δεχτεί δύο γκολ από το ξεκίνημα.
Οι εμφανίσεις της Γουλβς έχουν προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι και ζήτησαν την απόλυση του Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο, φωνάζοντας το κλασικό: «Θα απολυθεί το πρωί».
Ο Πορτογάλος τεχνικός, βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου, δεν κρατήθηκε και άρχισε να κινείται προς την κερκίδα όντας αρκετά εκνευρισμένος, φωνάζοντας προς το μέρος του κόσμου. Ευτυχώς στο σημείο βρίσκονταν οι άνθρωποι της ομάδας που τον απομάκρυναν…
Δείτε τι συνέβη:
Vitor Pereira was dragged away in anger from the Wolves fans at full time as he went over to speak to them.
Wolves are yet to win a Premier League game this season. pic.twitter.com/7zF02U60Ob
— george (@StokeyyG2) October 26, 2025
Wolves fans chant ‘you’re getting sacked in the morning’ at Vitor Pereira as he & the team stand in front of the South Bank. #wwfc are completely bereft of confidence and ideas. Defensively shocking. It’s hard to see a way back for VP. The team look down and out too. pic.twitter.com/1w881TxKaq
— Steve Hermon (@SteveHermon) October 26, 2025
