Ο Περέιρα τσακώθηκε με τους οπαδούς της Γουλβς επειδή ζητούσαν την απόλυσή του (vids)

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Γουλβς μετά το πέρας των πρώτων εννέα αγωνιστικών στην Premier League παραμένοντας τελευταία με μόλις δύο βαθμούς.

Το τελευταίο… χαστούκι για τους «λύκους» ήρθε την Κυριακή (26/10) όταν ηττήθηκε με 3-2 από την Μπέρνλι στην έδρα της, παρότι είχε καταφέρει να επιστρέψει έχοντας δεχτεί δύο γκολ από το ξεκίνημα.

Οι εμφανίσεις της Γουλβς έχουν προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι και ζήτησαν την απόλυση του Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο, φωνάζοντας το κλασικό: «Θα απολυθεί το πρωί».

Ο Πορτογάλος τεχνικός, βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου, δεν κρατήθηκε και άρχισε να κινείται προς την κερκίδα όντας αρκετά εκνευρισμένος, φωνάζοντας προς το μέρος του κόσμου. Ευτυχώς στο σημείο βρίσκονταν οι άνθρωποι της ομάδας που τον απομάκρυναν…

Δείτε τι συνέβη:

Vitor Pereira was dragged away in anger from the Wolves fans at full time as he went over to speak to them. Wolves are yet to win a Premier League game this season. pic.twitter.com/7zF02U60Ob — george (@StokeyyG2) October 26, 2025