Τέλος από τη Γουλβς ο Βίτορ Περέιρα (pic)

Η Γουλβς μετά από 10 αγωνιστικές στην Premier League αναζητεί ακόμα την πρώτη της νίκη. Συγκεκριμένα βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις 2 βαθμούς.

Με τελευταίο αποτέλεσμα την ήττα με 3-0 από τη Φούλαμ, η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση να απομακρύνει τον Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Πορτογάλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Γουλβς διάρκειας τριών ετών τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει θετικά αποτελέσματα, κάτι που οδήγησε στη λήξη της συνεργασίας τους.

Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο για την απόλυση του Βίτορ Περέιρα από τη Γουλβς