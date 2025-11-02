Τέλος από τη Γουλβς ο Βίτορ Περέιρα (pic)
Τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα που τοποθετούν τη Γουλβς στην τελευταία θέση της Premier League, οδήγησαν στην απόλυση του Βίτορ Περέιρα.
Η Γουλβς μετά από 10 αγωνιστικές στην Premier League αναζητεί ακόμα την πρώτη της νίκη. Συγκεκριμένα βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις 2 βαθμούς.
Με τελευταίο αποτέλεσμα την ήττα με 3-0 από τη Φούλαμ, η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση να απομακρύνει τον Βίτορ Περέιρα από τον πάγκο της ομάδας.
Ο Πορτογάλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Γουλβς διάρκειας τριών ετών τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει θετικά αποτελέσματα, κάτι που οδήγησε στη λήξη της συνεργασίας τους.
Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο για την απόλυση του Βίτορ Περέιρα από τη Γουλβς
🚨🐺 BREAKING: Wolves sack Vitor Pereira.
Decision made as head coach leaves Wolves job with immediate effect, as @JacobsBen @JPercyTelegraph report. pic.twitter.com/kuooV7qQrK
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2025
