Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Γι’ αυτό η Premier League θεωρείται το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Γιατί ακόμη κι ο τελευταίος μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από μια ομάδα που έχει δυναμική να είναι στην πρώτη 6άδα. Αυτό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (27/9) στο «Tottenham Hotspur Stadium» όπου η Γουλβς κρατούσε μεγάλο «τρίποντο» ως το 90+4′, όμως την… τελευταία λέξη είπε η Τότεναμ η οποία ισοφάρισε για το τελικό 1-1 στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου για την 6η αγωνιστική.

Δείτε τα higlights εδώ

Το σκορ για την ουραγό είχε ανοίξει στο 54′ ο Σαντιάγκο Μπουένο όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και κόντρες στην περιοχή η μπάλα έφτασε στον Ουρουγουανό που με προβολή έκανε το 0-1!

Η ώρα κυλούσε η Τότεναμ γκολ δεν έβρισκε κι ενώ όλα έδειχναν οτι «λύκοι» θα έπαιρναν την πρώτη νίκη τους σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, «ήρθε» ο Πορτογάλος Ζοάο Παλίνια για να «σώσει» την ισοπαλία για τους γηπεδούχους. Με τρομερό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στα δίχτυα με το 1-1 να φαντάζει σαν… νίκη έτσι όπως ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Γουλβς που προερχόταν από πέντε σερί ήττες πανηγύρισε τον πρώτο της βαθμό ενώ για την Τότεναμ, αυτή ήταν η 2η ισοπαλία η οποία την «ανέβασε» έστω και προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας της Premier League με 11 βαθμούς.

Τότεναμ: Βικάριο, Σπενς (63’ Πόρο), Ρομέρο, Φαν Ντε Βεν, Ουντογκιέ (84’ Τελ), Μπεργκβάλ (78’ Σαρ), Παλίνια, Μπετανκούρ (63’ Τζόνσον), Κούντους, Σίμονς(78’ Οντομπέρτ), Ριτσάρλισον

Γουλβς: Τζόνστοουν, Ντόχερτι (46’ Αγκμπαντού), Κρέιτσι, Μπουένο, Μουνέτσι, Αντρέ, Γκόμες (64’ Μπελενγκάρντ), Μπουένο, Αρίας, Χουάνγκ (46’ Τσαχτούα), Λάρσεν (84’ Τόλου)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 0-1

28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ

28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ

29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία της Premier League