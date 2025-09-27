Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1: Μαγική εικόνα στο Σίτι Γκράουντ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καλύτερη από την Σάντερλαντ, έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα και οι «μαυρόγατες» πήραν τη νίκη.
Η τύχη γύρισε την πλάτη στη Νότιγχαμ Φόρεστ και η Σάντερλαντ επικράτησε στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0, για την 6η αγωνιστική της Premier League.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο τελευταίο μισάωρο, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα και οι «μαυρόγατες» πήραν τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Αλντερέτε στο 38’.
Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι άνηκε στην Νότιγχαμ Φόρεστ και συγκεκριμένα στον Γουντ, αλλά η κεφαλιά του υψηλόσωμου επιθετικού έφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 32’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Μπακβά, αλλά ο Ρουφς απέκρουσε το σουτ που έκανε ο άσος της Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έκανε τις ευκαιρίες, αλλά η Σάντερλαντ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ. Στο 37’ ο Τζάκα εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, ο Αλντερέτε πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Σελς, κάνοντας το 1-0 για τις «μαυρόγατες».
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Νότιγχαμ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εντόι, ενώ στο 66’ απείλησε με δυνατό σουτ του Άντερσον, αλλά ο Ρουφς του είπε «όχι».
Στο αμέσως επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι δημιούργησαν νέα ευκαιρία και πάλι με τον Άντερσον, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι. Στο 81’ ο Γουντ πήρε την κεφαλιά, μετά από ωραία σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ρουφς.
Στο 90+3’ το σουτ του Μοράτο έφυγε άουτ, ενώ στο 90+6’ ο Σελς σταμάτησε τον Χεϊρτράουντα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-1.
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μοράτο, Ζιντσένκο, Άντερσον, Μιλένκοβιτς, ΜακΑτί (60’ Χάντσον Οντόι), Ντομίνγκεθ (46’ Γκιμπς Γουάιτ), Εντόι (60’ Ιγκόρ Ζέσους), Μπακβά (71’ Χάτσινσον), Γουντ (90’ Καλιμεντό)
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Χιουμ, Αλντερέτε, Μουκιελέ, Μαζουακού (59’ Τραορέ), Ριγκ (59’ Χεϊρτράουντα), Τζάκα, Ταλμπί (85’ Αντινγκρά), Σαντίκι, Ισιντόρ (85’ Μπρόμπεϊ), Λε Φε (75′ Μπάλαρντ).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1
27/09 22:00 Τότεναμ – Γουλβς
28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ
28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
