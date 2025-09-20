Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1: «Μοιρασιά» στο Τερφ Μουρ

Από έναν βαθμό πήραν Μπέρνλι και Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδω τα highlights), για την 5η αγωνιστική της Premier League. Οι Reds προηγήθηκαν στο Τερφ Μουρ με τον Γουίλιαμς στο 2ο λεπτό, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 20’ με τον Άντονι.

Ματσάρα στο Άμεξ ανάμεσα σε Μπράιτον και Τότεναμ, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από δύο γκολ (2-2) και να χαρίζουν θέαμα σε όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Στον πάγκο παρέμεινε ο Τζίμας, εκτός αποστολής είχε μείνει ο Κωστούλας.

Από εκεί και πέρα, η Λιντς πέτυχε μεγάλο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 3-1, ενώ εκτός έδρας νίκη πήρε και η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Γουέστ Χαμ με 2-1.

Ισοπαλία στο Τερφ Μουρ

Η Νότιγχαμ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στο Τερφ Μουρ και άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με ωραίο σουτ του Γουίλιαμς. Στο 13’ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, αλλά ο Σελς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Χάρτμαν. Τέσσερα λεπτά αργότερα η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Ντουμπράβκα είπε «όχι» στον Γκιμπς Γουάιτ. Στο 20’ η Μπέρνλι τελικά ισοφάρισε σε 1-1, με πλασέ του Άντονι μετά από σέντρα του Χάρτμαν. Στο 29’ και στο 33’ η Νότιγχαμ είχε δύο ευκαιρίες με Μπακβά και Γουντ, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Ντουμπράβκα απέκρουσε και κράτησε όρθια την Μπέρνλι.

Στο 45’ η Μπέρνλι είχε δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Τσάουνα. Στο 78’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με κεφαλιά του Ιγκόρ Ζεσούς, αλλά ο Ντουμπράβκα είχε την απάντηση, όπως και στο 81’, με τον τερματοφύλακα της Μπέρνλι να σταματάει τον Γουίλιαμς. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν, Εστέβε, Έκνταλ, Τσάουνα (81’ Μέιμπρι), Φόστερ (86’ Φλέμινγκ), Άντονι, Φλορεντίνο, Κάλεν, Λορέν

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μοράτο, Άντερσον, Ζιντσένκο, Μιλένκοβιτς, Ντόουγκλας Λουίζ (75’ Ιγκόρ Ζεσούς), Εντόι (75’ Σανγκαρέ), Μπακβά (59’ Χάντσον Οντόι), Γκιμπς Γουάιτ, Γουντ (75’ Καλιμεντό)

Ματσάρα στο Άμεξ, νίκες για Λιντς και Κρίσταλ Πάλας

Γκολ και θέαμα στο Άμεξ, με την Μπράιτον να προηγείται με 2-0 με γκολ στο 8′ και στο 31′ από τους Μιντέχ και Αγιάρι και την Τότεναμ να απαντάει στο 43′ και στο 82′ με τους Ριτσάρλισον και Βαν Χέτσκε (αυτ.) για το τελικό 2-2. Στη δεύτερη θέση οι Πετεινοί με 10 πόντους, 13η οι γηπεδούχοι με 5.

Διπλό στο «Μολινό» για την Λιντς, που επικράτησε της Γουλβς με ανατροπή 3-1. Οι Λύκοι έκαναν το 1-0 στο 8′ με τον Κρεϊτσί, αλλά οι φιλοξενούμενοι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι με τους Κάλβερτ-Λέβιν (31′), Σταχ (39′) και Οκαφόρ (45′) και πήραν το τρίποντο της νίκης.

Νίκη και για την Κρίσταλ Πάλας, που κέρδισε εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights). Ματέτα στο 37′ και Μίτσελ στο 68′ τα γκολ για τους νικητές, είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 ο Μπόουεν στο 49′ για τους γηπεδούχους, που βρίσκονται στην 18η θέση με 3 πόντους. 4η η Κρίσταλ Πάλας με 9.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1

Γουλβς – Λιντς 1-3

Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2

Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Μπράιτον – Τότεναμ 2-2

20/09 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

20/09 22:00 Φούλαμ – Μπρέντφορντ

21/09 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

21/09 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

21/09 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η επόμενη αγωνιστική της Premier League:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

Λιντς – Μπόρνμουθ

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

Τσέλσι – Μπράιτον

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ

Τότεναμ – Γουλβς

Άστον Βίλα – Φούλαμ

Νιούκαστλ – Άρσεναλ

Έβερτον – Γουέστ Χαμ