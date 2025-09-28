sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκολ και στιγμιότυπα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ποδόσφαιρο 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:10

Γκολ και στιγμιότυπα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Serie A, La Liga και Bundesliga.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Ματσάρες σε όλη την Ευρώπη, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Μπέρνλι με 5-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Μεγάλη νίκη για την Μπρέντφορντ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λιντς – Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε την έκπληξη απέναντι στην Λίβερπουλ, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας τρίποντο για την Μπράιτον επί της Τσέλσι με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σάντερλαντ νίκησε τη Νότιγχαμ στο Σίτι Γκράουντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό παιχνίδι, Τότεναμ και Γουλβς ήρθαν ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Άστον Βίλα – Φούλαμ (16:00), Νιούκαστλ – Άρσεναλ (18:30) και Έβερτον – Γουέστ Χαμ (22:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1
Τότεναμ – Γουλβς 1-1
28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ
28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Στη Bundesliga, η Λειψία επικράτησε εκτός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό και για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Μάιντζ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας νίκη και για την Λεβερκούζεν επί της Σαν Πάουλι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Χάιντενχαϊμ απέναντι την Άουγκσμπουργκ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Ματσάρα στο Μπορούσια Παρκ, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κερδίζει με 6-4 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights).

Στο χθεσινό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εύκολα με 4-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30), Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30), Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0
Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1
Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2
Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2
Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1
Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6
28/09 16:30 Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ
28/09 18:30 Κολωνία – Στουτγκάρδη
28/09 20:30 Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία
4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν
4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία
4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι
4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ
4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν
5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ
5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ
5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ

Στη Serie A, Γιουβέντους και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες στο Τορίνο 1-1.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι Κόμο – Κρεμονέζε (1-1).

Στο βραδινό παιχνίδι, η Ίντερ επικράτησε εκτός έδρας της Τζένοα με 2-0.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Σασουόλο – Ουντινέζε (13:30), Ρόμα – Βερόνα (16:00), Πίζα – Φιορεντίνα (16:00), Λέτσε – Μπολόνια (19:00) και Νάπολι – Μίλαν (21:45), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με τους αγώνες:  Πάρμα – Τορίνο (19:30) και Τζένοα – Λάτσιο (21:45).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κρεμονέζε 1-1
Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1
Κάλιαρι – Ίντερ 0-2
28/9 13:30 Σασουόλο – Ουντινέζε
28/9 16:00 Ρόμα – Βερόνα
28/9 16:00 Πίζα – Φιορεντίνα
28/9 19:00 Λέτσε – Μπολόνια
28/9 21:45 Νάπολι – Μίλαν
29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο
29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 21:45 Βερόνα – Σασουόλο
04/10 16:00 Λάτσιο – Τορίνο
04/10 16:00 Πάρμα – Λέτσε
04/10 19:00 Ίντερ – Kρεμονέζε
04/10 21:45 Αταλάντα – Κόμο
05/10 13:30 Ουντινέζε Κάλιαρι
05/10 16:00 Μπολόνια – Πίζα
05/10 16:00 Φιορεντίνα – Ρόμα
05/10 19:00 Νάπολι – Τζένοα
05/10 21:45 Γιουβέντους – Μίλαν

Στη La Liga, η Ατλέτικο διέλυσε την Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης με 5-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Χετάφε – Λεβάντε (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Μαγιόρκα κέρδισε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό ματς, η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο χθεσινό παιχνίδι, που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, Ζιρόνα και Εσπανιόλ έμειναν στο 0-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη (15:00), Έλτσε – Θέλτα (17:15), Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30), Μπέτις – Οσασούνα (22:00) και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το ματς: Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο (22:00).

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε – Λεβάντε 1-1
Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2
Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0
Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0
28/09 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
28/09 17:15 Έλτσε – Θέλτα
28/09 19:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ
28/09 22:00 Μπέτις – Οσασούνα
29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε
04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε
04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια
04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα
04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ
05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε
05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις
05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο
05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο

Headlines:
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε τον Λεβαδειακο (3-2, vids)

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άρης – Πανσερραϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο