Γκολ και στιγμιότυπα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ματσάρες σε όλη την Ευρώπη, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Μπέρνλι με 5-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Μεγάλη νίκη για την Μπρέντφορντ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λιντς – Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε την έκπληξη απέναντι στην Λίβερπουλ, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας τρίποντο για την Μπράιτον επί της Τσέλσι με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σάντερλαντ νίκησε τη Νότιγχαμ στο Σίτι Γκράουντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό παιχνίδι, Τότεναμ και Γουλβς ήρθαν ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Άστον Βίλα – Φούλαμ (16:00), Νιούκαστλ – Άρσεναλ (18:30) και Έβερτον – Γουέστ Χαμ (22:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 1-1

28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ

28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ

29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ

04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ

04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ

05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι

05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας

05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον

05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Στη Bundesliga, η Λειψία επικράτησε εκτός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό και για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Μάιντζ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας νίκη και για την Λεβερκούζεν επί της Σαν Πάουλι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Χάιντενχαϊμ απέναντι την Άουγκσμπουργκ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Ματσάρα στο Μπορούσια Παρκ, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κερδίζει με 6-4 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights).

Στο χθεσινό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εύκολα με 4-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30), Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30), Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0

Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1

Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6

28/09 16:30 Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ

28/09 18:30 Κολωνία – Στουτγκάρδη

28/09 20:30 Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία

4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν

4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία

4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι

4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν

5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ

5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ

5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ

Στη Serie A, Γιουβέντους και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες στο Τορίνο 1-1.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι Κόμο – Κρεμονέζε (1-1).

Στο βραδινό παιχνίδι, η Ίντερ επικράτησε εκτός έδρας της Τζένοα με 2-0.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Σασουόλο – Ουντινέζε (13:30), Ρόμα – Βερόνα (16:00), Πίζα – Φιορεντίνα (16:00), Λέτσε – Μπολόνια (19:00) και Νάπολι – Μίλαν (21:45), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με τους αγώνες: Πάρμα – Τορίνο (19:30) και Τζένοα – Λάτσιο (21:45).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κρεμονέζε 1-1

Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1

Κάλιαρι – Ίντερ 0-2

28/9 13:30 Σασουόλο – Ουντινέζε

28/9 16:00 Ρόμα – Βερόνα

28/9 16:00 Πίζα – Φιορεντίνα

28/9 19:00 Λέτσε – Μπολόνια

28/9 21:45 Νάπολι – Μίλαν

29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο

29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 21:45 Βερόνα – Σασουόλο

04/10 16:00 Λάτσιο – Τορίνο

04/10 16:00 Πάρμα – Λέτσε

04/10 19:00 Ίντερ – Kρεμονέζε

04/10 21:45 Αταλάντα – Κόμο

05/10 13:30 Ουντινέζε Κάλιαρι

05/10 16:00 Μπολόνια – Πίζα

05/10 16:00 Φιορεντίνα – Ρόμα

05/10 19:00 Νάπολι – Τζένοα

05/10 21:45 Γιουβέντους – Μίλαν

Στη La Liga, η Ατλέτικο διέλυσε την Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης με 5-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Χετάφε – Λεβάντε (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Μαγιόρκα κέρδισε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό ματς, η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο χθεσινό παιχνίδι, που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, Ζιρόνα και Εσπανιόλ έμειναν στο 0-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (28/9) με τις αναμετρήσεις: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη (15:00), Έλτσε – Θέλτα (17:15), Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30), Μπέτις – Οσασούνα (22:00) και ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το ματς: Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο (22:00).

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε – Λεβάντε 1-1

Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2

Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0

Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0

28/09 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

28/09 17:15 Έλτσε – Θέλτα

28/09 19:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

28/09 22:00 Μπέτις – Οσασούνα

29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε

04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε

04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια

04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα

04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ

05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε

05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις

05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο

05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο