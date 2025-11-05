Προμηθέας – Λέγκια 72-85: Κακή βραδιά και ήττα για τους Πατρινούς

Ο Προμηθέας υποδέχτηκε την Λέγκια για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League και έχασε και το ματς αλλά και την διαφορά. Είχε νικήσει με 4 πόντους στην Βαρσοβία, όμως απόψε με τα τραγικά ποσοστά του στα σουτ, έχασε με 13. Η ομάδα της Πάτρας είχε 25/59 σουτ εντός πεδίας (35%) και έφτασε σε σημείο να χάνει μέχρι και με 24, αλλά κατάφερε να το μαζέψει στο τέλος.

Από τους Πολωνούς, οι Πλούτα (17 πόντοι, 5/10 τρίποντα, 6 ασίστ)και Χάντερ (14 πόντοι, 9 ριμπάουντ)ήταν εξαιρετικοί και με τον Τόμσον να προσθέτει 15, βρέθηκαν από νωρίς μπροστά με διψήφια διαφορά και κατάφερε να την κρατήσει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.

Από τον Προμηθέα, ο Μπαζίνας έκανε πολύ καλό παιχνίδι, με 23 πόντους, 3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 5/6 βολές, όπως και ο Γκρέι των 20 πόντων με 7/7 δίποντα, 6/6 βολές και 3 ριμπάουντ. Με αυτή την ήττα έπεσε στο 2-2 και βρίσκεται τρίτος στον όμιλο, με την Ρίτας να είναι πρώτη και την Χαϊδελβέργη τελευταία. Η επόμενη αγωνιστική θα βρει τους Πατρινούς να φιλοξενούνται από τη Χαϊδελβέργη (18/11, 19:30) και τη Λέγκια να υποδέχεται τη Ρίτας Βίλνιους (18/11, 19:45).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Τσουέκα, Γιάκομπς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάρις Τζ., Χάμοντς 4, Κόουλμαν 9 (4 ριμπάουντ), Πλώτας, Μπαζίνας 23 (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 11 (1), Λάγιος 2 (3 ριμπάουντ), Καραγιαννίδης, Γκρέι 20 (7/7 δίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Μακούρα 3, Σταυρακόπουλος

ΛΕΓΚΙΑ (Ράνουλα): Γκρέιβς 9 (5 ασίστ), Κζάπλα, Πλούτα 17 (5/10 τρίποντα, 6 ασίστ), Τομασέβσκι 5, Σούνγκου 9 (3 ριμπάουντ), Τας, Σίλινς (4 ριμπάουντ), Κολέντα 7 (5 ριμπάουντ), Τόμπσον 15 (5 ριμπάουντ), Βίλτζεκ 1, Χάντερ 14 (9 ριμπάουντ), Πόνσαρ 8 (9 ριμπάουντ)