Ρίτας – Προμηθέας 98-79: Ήττα στη Λιθουανία για τους Πατρινούς

Την πρώτη του ήττα στο εφετινό Basketball Champions League υπέστη ο Προμηθέας που δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Ρίτας και ηττήθηκε με 98-79 στο Βίλνιους, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, η οποία δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και έχασε από το… τζάμπολ την επαφή με τους γηπεδούχους, υποχώρησε στο 2-1 και καλείται πλέον να αντιδράσει ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Λέγκια στις 5 Νοεμβρίου.

Οι Κένταλ Κόουλμαν (18Π.), Ρομπ Γκρέι (17π., αλλά με 0/5 τρίποντα)) και Κένταλ ΜακΚάλουμ (16π.) οδήγησαν την επίθεση των Αχαιών, όμως δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Εκτός αποστολής έμεινε ο Πόλι Πόλικαπ λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Από την πλευρά των γηπεδούχων, η Ρίτας ανέβασε επίσης το ρεκόρ της στο 2-1, με τον Τζόρνταν Γουόκερ (14π., 6ασ.) και τον πολύπειρο Αρτούρας Γκουντάιτις (19π., 7ρ.) να δίνουν τον ρυθμό.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 53-39, 77-57, 98-79

Ρίτας(Ζιμπένας): Γουάιλι 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Γουόκερ 14 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Ρατζέβιτσους 13 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές), Γκουντάιτις 19 (4/7 δίποντα, 11/14 βολές, 7 ριμπάουντ), Μπρούνκε 7 (2), Στούκνις 4, Μασιούλις 11 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λουκόσιους 5, Σαρτζούνας 12 (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ, 5 λάθη), Παλιουκένας 5

Προμηθέας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 10 (5/8 δίποντα), Κόουλμαν 18 (7/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 5, Μπαζίνας, Καπετάκης 2, ΜακΚάλουμ 16 (5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λάγιος 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Καραγιαννίδης, Γκρέι 17 (8/13 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος 3 (1)

Η βαθμολογία στον όμιλο του Προμηθέα: