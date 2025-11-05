Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Πώς προκαλείται η διάταση και συστροφή στομάχου στον σκύλο – Επείγουσα κατάσταση
Pet Stories 05 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Πώς προκαλείται η διάταση και συστροφή στομάχου στον σκύλο – Επείγουσα κατάσταση

Τι είναι η διάταση και συστροφή στομάχου, οι σκύλοι που είναι περισσότερο επιρρεπής, τα συμπτώματα και τι απαγορεύεται

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Spotlight

Η διάταση και συστροφή στομάχου είναι μια άκρως επείγουσα κατάσταση, γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως, έτσι, ώστε ο σκύλος να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την κτηνίατρο, Άννα Μπαρδάνη, αφορά, κυρίως, μεγαλόσωμες ή γιγαντόσωμες φυλές σκύλων με βαθύ θώρακα και χαλαρά κοιλιακά τοιχώματα. Για παράδειγμα τους σκύλους Mastiff, Doberman, Labrador Retriever, Pointer, German Shepherd, Saint Bernard και Setter. Σπανιότερα εμφανίζεται στις πιο μικρόσωμες φυλές.

Το φύλο και η ηλικία του σκύλου δεν αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες.

Τι προξενεί τη διάταση και συστροφή στομάχου στον σκύλο

Όπως εξηγεί η κτηνίατρος, η διάταση στομάχου συμβαίνει όταν συσσωρευτούν στο στομάχι μεγάλες ποσότητες τροφής, υγρών και αέρα. Ο σκύλος που τρώει λαίμαργα, κάνει αεροκατάποση και, τις περισσότερες φορές, καταπίνει την τροφή του σχεδόν αμάσητη.

Η λήψη μεγάλης ποσότητας νερού μετά το φαγητό, προδιαθέτει στην επιδείνωση του τυμπανισμού

Το παν γι’ αυτήν τη νόσο είναι η πρόληψη

Ο αέρας, τα υγρά του στομάχου και η μεγάλη ποσότητα τροφής, η οποία με τα υγρά του στομάχου διογκώνεται ακόμα περισσότερο, μπορεί να προκαλέσει διάταση και τυμπανισμό.

Η έντονη άσκηση, αμέσως και έως δύο ώρες μετά τη λήψη φαγητού, συμβάλλει στο να δημιουργηθεί η παραπάνω κατάσταση.

Επίσης, η λήψη μεγάλης ποσότητας νερού μετά το φαγητό, προδιαθέτει στην επιδείνωση του τυμπανισμού.

Κατά τη διάταση του στομάχου ο σκύλος αρχίζει να δυσφορεί, δεν μπορεί να βολευτεί σε καμία στάση ανάπαυσης, ούτε και να μετακινηθεί με ευκολία. Η κοιλιά του φαίνεται έντονα διατεταμένη.

Όταν η διάταση προχωρήσει σε στροφή του στομάχου

Η διάταση μπορεί να προχωρήσει σε στροφή του στομάχου γύρω από τον άξονά του και να συμπαρασύρει μεγάλα αγγεία, τα οποία και στραγγαλίζονται. Μαζί με το στομάχι και τα αγγεία, μπορεί να συστραφεί και ο σπλήνας. Όλα τα παραπάνω προκαλούν έντονη κυκλοφορική καταπληξία, που οδηγεί σε καρδιαγγειακό σοκ.

Η ισχαιμία που προκαλείται στο στομάχι, σε συνδυασμό με την αυξημένη ενδογαστρική πίεση, οδηγούν σε νέκρωση του βλεννογόνου. Αλλά και του τοιχώματος αυτού, που μπορεί να έχει ως συνέπεια την περιτονίτιδα.

Ισχαιμία και νέκρωση, μπορεί να συμβεί και στον σπλήνα, σε ένα τμήμα του ή σε ολόκληρο το όργανο, ανάλογα με την έκταση της συστροφής των αγγείων αυτού και του ίδιου του σπλήνα.

Όταν υπάρχει πλήρης στροφή στομάχου, ο σκύλος προσπαθεί να κάνει εμετό, αλλά δεν μπορεί. Παρουσιάζει ταχύπνοια, το βλέμμα του γίνεται φοβισμένο και οι βλεννογόνοι του ωχροί.

Η αντιμετώπιση της νόσου

Η κα Μπαρδάνη τονίζει ότι η διάταση και διάταση είναι μια άκρως επείγουσα κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως για να έχει πιθανότητες ο σκύλος να επιβιώσει.

Η κτηνίατρος, Άννα Μπαρδάνη

Ο σκύλος μεταφέρεται άμεσα σε κτηνιατρείο και, αφού γίνει η διάγνωση, αντιμετωπίζεται η διάταση του στομάχου και η κυκλοφορική καταπληξία.

Αφού σταθεροποιηθεί ο σκύλος με υγρά, ηλεκτρολύτες και όλη την ενέσιμη θεραπευτική αγωγή που είναι απαραίτητη, γίνεται χειρουργική επέμβαση. Έτσι, ώστε να διορθωθεί η στροφή του στομάχου, του σπλήνα και των αγγείων.

Αυτά τα όργανα ελέγχονται για, τυχόν, νεκρωμένα τμήματα σε αυτά, τα οποία αφαιρούνται και στη συνέχεια γίνεται γαστροπηξία. Δηλαδή συρραφή του τοιχώματος του στομάχου στο κοιλιακό τοίχωμα, ώστε να καθηλωθεί σε αυτή τη θέση και να μη ξανασυμβεί άλλη στροφή στο μέλλον.

Η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη στους σκύλους που έχουν υποστεί διάτρηση στομάχου, περιτονίτιδα, νέκρωση του σπλήνα και έντονο καρδιαγγειακό σοκ.

Η πρόληψη

Το παν γι’ αυτήν τη νόσο είναι η πρόληψη, υπογραμμίζει η κα Μπαρδάνη.

Στον σκύλο μας δίνουμε δύο με τρία γεύματα και δεν τον ταΐζουμε ποτέ μια φορά την ημέρα, ώστε να αποφεύγουμε τον μεγάλο στοματικό φόρτο.

Μετά από κάθε γεύμα, αποφεύγουμε την άσκηση του σκύλου έως και δύο ώρες, ιδίως τρέξιμο και άλματα. Δεν του προσφέρουμε αργά το βράδυ μεγάλο γεύμα, έτσι, ώστε να μην παρουσιαστεί μέσα στη νύχτα το πρόβλημα και δεν το αντιληφθούμε, ή δεν βρίσκουμε διανυκτερεύον κτηνιατρείο.

Τέλος, η κτηνίατρος, διευκρινίζει ότι σε μεγαλόσωμους σκύλους με έντονη προδιάθεση έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προληπτικά γαστροπηξία. Στις σκυλίτσες, μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την επέμβαση της στείρωσης.

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Pet Stories
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
