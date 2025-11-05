Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις από τα Άνω Πατήσια μέχρι τη Λένορμαν.
Αυξημένη η κίνηση στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κοντά στο Άλσος Συγγρού. Παρόμοια εικόνα και στη Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία πυκνώνει κατά διαστήματα.
Η Βασιλέως Κωνσταντίνου παρουσιάζει επίσης αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις προς το κέντρο. Αντίστοιχα, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου, με έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Στην Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10′-15΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/UNLdAG3o5H
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 5, 2025
Νωρίτερα, στη Βασιλίσσης Σοφίας, ένα ακινητοποιημένο τρόλεϊ έξω από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την αποκατάσταση του προβλήματος.
