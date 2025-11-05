ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ενώ είχε προηγηθεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά την οποία υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών, άνδρες με πολιτικά εισέβαλαν σε ΤΕΠ νοσοκομείου και ζητούσαν στοιχεία
Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) που αναφέρει πως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, άγνωστοι άνδρες με πολιτική περιβολή εισέβαλαν στο ΤΕΠ του εφημερεύοντος νοσοκομείου της Αθήνας (Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένειο) απαιτώντας τα ονοματεπώνυμα και τα ιατρικά στοιχεία των ασθενών «νεαρής ηλικίας» που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ «λόγω τραυματισμού στο κεφάλι».
Είχε προηγηθεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά την οποία τα ΜΑΤ είχαν επιτεθεί και τραυματίσει διαδηλωτές.
Η ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το συμβάν και απευθύνει ερωτήματα προς την αστυνομία:
- αυτά τα άτομα με την πολιτική περιβολή που διέπραξαν αυτά τα αυτόφωρα αδικήματα ήταν όντως αστυνομικοί;
- αν ναι, με ποιου εντολή έδρασαν; Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε εναντίον τους;
- αν όχι, τί ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αναζήτησή τους;
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Tο Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει απαράδεκτο συμβάν έκνομης συμπεριφοράς ατόμων με πολιτική περιβολή που φέρονταν ως αστυνομικοί και την Παρασκευή 31/10/25, βραδινές ώρες, εισέβαλαν στο ΤΕΠ του εφημερευόντος νοσοκομείου της Αθήνας (Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένειο) απαιτώντας τα ονοματεπώνυμα και τα ιατρικά στοιχεία ΟΛΩΝ των ασθενών «νεαρής ηλικίας» που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ «λόγω τραυματισμού στο κεφάλι» (είχε προηγηθεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας η οποία είχε δεχθεί επίθεση από τα ΜΑΤ).
Θεωρούμε το παραπάνω συμβάν εξαιρετικά σοβαρό. Απευθυνόμαστε ως ΕΙΝΑΠ στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απαιτώντας απαντήσεις: αυτά τα άτομα με την πολιτική περιβολή που διέπραξαν αυτά τα αυτόφωρα αδικήματα ήταν όντως αστυνομικοί;
Αν ναι, με ποιου εντολή έδρασαν και τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε εναντίον τους; Αν όχι, τί ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αναζήτησή τους; Απευθυνόμαστε επίσης στον Διοικητή του νοσοκομείου απαιτώντας τις δικές του αυτονόητες ενέργειες γι’ αυτό το απαράδεκτο συμβάν.
