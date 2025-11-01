Εικόνες με τα ΜΑΤ να πετούν χημικά σε θαμώνες καταστημάτων και να βιαιοπραγούν εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια μετά την ολοκλήρωση της πορείας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε «Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το περιστατικό με τα ΜΑΤ σε κατάστημα καταγράφηκε από την κάμερα του in και περιοίκων που απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τους άνδρες της αστυνομίας να γρονθοκοπούν θαμώνες.

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens

Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στη μνήμη αναρχικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν από ένα χρόνο από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, περίπου στις 20:30, επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.