Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in αποτυπώνουν τη δράση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ
- Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
- Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Εικόνες με τα ΜΑΤ να πετούν χημικά σε θαμώνες καταστημάτων και να βιαιοπραγούν εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια μετά την ολοκλήρωση της πορείας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε «Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Το περιστατικό με τα ΜΑΤ σε κατάστημα καταγράφηκε από την κάμερα του in και περιοίκων που απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τους άνδρες της αστυνομίας να γρονθοκοπούν θαμώνες.
Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw
— μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025
Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στη μνήμη αναρχικού που είχε χάσει τη ζωή του πριν από ένα χρόνο από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, περίπου στις 20:30, επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.
Όπως έγινε γνωστό έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.
- Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
- iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
- Σέιν Κόπλαν, ο πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Γενιάς Ζ – Είναι 27 ετών
- Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
- Μυτιλήνη: Εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση από πρώην εργοδότη του – Αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης
- Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις