Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για την επέτειο του ενός έτους από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 που στοίχισε τη ζωή στον Κυριάκο Ξυμητήρη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, με το που έστριψαν οι διαδηλωτές στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ. Ανάλογο σκηνικό και στην οδό Κωλλέτη με την ομάδα «Δέλτα» να αναλαμβάνει δράση κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης και να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό.

<br />

14 προσαγωγές στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, περίπου στις 20:30, επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

<br />

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των κατηγορουμένων που τελούν προφυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πέρα από τον Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά και η Μαριάννα Μ. η οποία στη συνέχεια προφυλακίστηκε, όπως και η Δήμητρα Ζ. και ο Α.Κ., αλλά και ο Νίκος Ρωμανός που αποτύπωμά του είχε βρεθεί σε νάιλον σακούλα που περιείχε ένα όπλο.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες στο διαμέρισμα όπου κατέρρευσαν οι τοίχοι καθώς και σε παρακείμενα διαμερίσματα. Επίσης φθορές υπέστησαν και σταθμευμένα οχήματα κάτω από την πολυκατοικία.