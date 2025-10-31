Πορεία αναρχικών στο κέντρο για τον ένα χρόνο από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους – Ένταση στα Εξάρχεια
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 που στοίχισε τη ζωή στον Κυριάκο Ξυμητήρη.
Πορεία αναρχικών και αλληλέγγυων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Η πορεία έγινε για την επέτειο του ενός έτους από την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης.
Η πορεία τιμής και μνήμης στον αναρχικό σύντροφο Κ. Ξυμητήρη που έπεσε μαχόμενος 1 χρόνο πριν έχει ξεκινήσει
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ#antireport pic.twitter.com/AzXZd6bg9v
— Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) October 31, 2025
Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των κατηγορουμένων που τελούν προφυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πέρα από τον Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά και η Μαριάννα Μ. η οποία στη συνέχεια προφυλακίστηκε, όπως και η Δήμητρα Ζ. και ο Α.Κ., αλλά και ο Νίκος Ρωμανός που αποτύπωμά του είχε βρεθεί σε νάυλον σακούλα που περιείχε ένα όπλο.
Ένταση στα Εξάρχεια
Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, οι αναρχικοί κατευθύνθηκαν προς τα Εξάρχεια, όπου σημειώθηκε ένταση με αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 14 προσαγωγές από την περιοχή των Εξαρχείων.
