Πώς η Σαγκάη θα γίνει παγκόσμιος ηγέτης στις βιομηχανίες του μέλλοντος

Παγκοσμίως ηγέτης στις βιομηχανίες του μέλλοντος έως το 2030, σκοπεύει να καταστεί η Σαγκάη.

Όπως αναφέρει σημείωμα του ελληνικού γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, μέχρι και το 2027, η πόλη σχεδιάζει να επιτύχει σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά από πρωτοποριακές, επαναστατικές τεχνολογίες, να αναπτύξει συστηματικά μια σειρά από μελλοντικούς βιομηχανικές συσπειρώσεις και να καλλιεργήσει περίπου 20 κορυφαίες επιχειρήσεις στο μελλοντικό βιομηχανικό οικοσύστημα. Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε από την δημοτική αρχή και στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς 15 μέτρα για την επιτάχυνση της προώθησης της καινοτομίας στην τεχνολογία αιχμής και την καλλιέργεια μελλοντικών βιομηχανιών.

Η Σαγκάη στο μέλλον

Οι μελλοντικές βιομηχανίες, όπως ορίζονται από την δημοτική κυβέρνηση, είναι εκείνες που βρίσκονται σε αρχικό ή πρώιμο στάδιο βιομηχανοποίησης και χαρακτηρίζονται από τον διαταρακτικό και προοδευτικό τους χαρακτήρα.

Η εστίαση της Σαγκάης στις μελλοντικές βιομηχανίες αποτελεί μέρος της στρατηγικής της να ηγηθεί της τεχνολογικής καινοτομίας και να αναδιαμορφώσει το βιομηχανικό τοπίο, ενισχύοντας έτσι την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Για την εφαρμογή της εθνικής οδηγίας σχετικά με την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων ποιοτικών παραγωγικών δυνάμεων και την προώθηση της καινοτομίας σε μελλοντικές βιομηχανίες, οι στόχοι της Σαγκάης θεωρούνται από τους ειδικούς ως αξιοποίηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της για την επιτάχυνση της καλλιέργειας αυτών των τομέων.

Η Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σαγκάης ανακοίνωσε ότι η πόλη έχει ξεκινήσει μια σειρά έργων, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης σχεδίων για την καλλιέργεια μελλοντικών βιομηχανιών, όπως διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, κβαντική υπολογιστική, φωτονική πυριτίου και τεχνολογία 6G.

Επιπλέον, η πόλη έχει ξεκινήσει πλατφόρμες επαλήθευσης εννοιών για ημιαγωγούς εξαιρετικά ευρείας ζώνης και επεξεργασία γονιδίων, παράλληλα με τη δημιουργία 12 υψηλής ποιότητας εκκολαπτηρίων (incubators) και ενός μελλοντικού βιομηχανικού ταμείου συνολικού ύψους περίπου 15 δισεκατομμυρίων RMB (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Σαγκάη είναι έτοιμη να προχωρήσει στην κβαντική τεχνολογία, την ελεγχόμενη πυρηνική σύντηξη και την αναγεννητική ιατρική

Οι 5+1 βασικοί τομείς

Η Σαγκάη ξεκίνησε την κατασκευή μελλοντικών βιομηχανικών συμπλεγμάτων σε τομείς όπως η νοημοσύνη εμπνευσμένη από τον εγκέφαλο, η φωτονική πυριτίου και οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, με σκοπό να προσελκύσει και να συγκεντρώσει καινοτόμους πόρους, ανέφερε η επιτροπή. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα επικεντρώνονται σε έξι βασικούς τομείς: τη βιομηχανία του μέλλοντος, την πληροφορία του μέλλοντος, τα υλικά του μέλλοντος, την ενέργεια του μέλλοντος, τον χώρο του μέλλοντος και την υγεία του μέλλοντος.

Το σχέδιο προβλέπει στοχευμένες και πολυεπίπεδες αναπτυξιακές στρατηγικές για την επέκταση και την ενίσχυση τομέων, όπως η κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, οι διεπαφές εγκεφάλου- υπολογιστή και η ενσωματωμένη νοημοσύνη.

Τα μέτρα διευκρινίζουν επίσης ότι η Σαγκάη είναι έτοιμη να προχωρήσει στην κβαντική τεχνολογία, την ελεγχόμενη πυρηνική σύντηξη και την αναγεννητική ιατρική, αντιμετωπίζοντας τεχνικές προκλήσεις, βελτιώνοντας τις τεχνολογικές διαδρομές και επαληθεύοντας τη σκοπιμότητα των προϊόντων.

«Ένα από τα κλειδιά αυτών των προσπαθειών είναι η δημιουργία πιλοτικών ζωνών μελλοντικής βιομηχανίας σε εθνικό επίπεδο, με επίκεντρο τις μελλοντικές βιομηχανικές συστάδες», επισήμανεο Qu Wei, αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σαγκάης. Οι ζώνες αυτές αναπτύσσονται στις περιοχές Pudong, Minhang και Yangpu, με προσαρμοσμένες πολιτικές στη χρηματοδότηση, τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, την υλοποίηση μεγάλων έργων και την προσέλκυση ταλέντων για την υποστήριξη της ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Πηγή: ΟΤ