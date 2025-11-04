newspaper
Πώς οι θαλάσσιες μεταφορές φέρνουν μείωση των τιμών
Διεθνής Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Οι ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων κινούνται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2024

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά την τριετία των αναταράξεων που ξεκίνησε με την πανδημία και κορυφώθηκε με την πρόσφατη κρίση στην Ερυθρά Θαλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, τα μεταφορικά κόστη δείχνουν να υποχωρούν σταθερά. Οι ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων κινούνται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2024, καθώς η υπερπροσφορά πλοίων και η επιβράδυνση της ζήτησης πιέζουν την αγορά.

Για τις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι χαμηλότεροι ναύλοι σημαίνουν μείωση του μεταφορικού κόστους

Ο παγκόσμιος δείκτης ναύλων “World Container Index”, μετά  από 17 συνεχείς εβδομάδες πτώσης, βρίσκεται περίπου 38% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, αναλυτές καταγράφουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους μεγάλων εταιρειών logistics όπως η DSV και η Kuehne + Nagel, που αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους λόγω μειωμένων ναύλων και αυξημένου κόστους αποθήκευσης.

Η εξισορρόπηση του κόστους μεταφοράς, αλλάζει το τοπίο σε σχέση με πριν από δύο χρόνια όταν η έλλειψη χωρητικότητας και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια οδηγούσαν τις τιμές στα ύψη. Η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορές εμπορευμάτων έχει περιοριστεί, καθώς η επιβράδυνση του εμπορίου Κίνας–Ευρώπης και η ασθενής κατανάλωση στη Δύση μειώνουν τους όγκους.

Για τις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι χαμηλότεροι ναύλοι σημαίνουν μείωση του μεταφορικού κόστους, ιδιαίτερα σε αγαθά όπου τα logistics αποτελούν σημαντικό ποσοστό στο τελικό κόστος. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και οι χημικές πρώτες ύλες. Παρόλα αυτά αναλυτές εξηγούν πως η μείωση στα κόστη μεταφοράς δεν αντισταθμίζει τις αυξήσεις που προκαλούν οι νέοι περιβαλλοντικοί δασμοί.

Eκτιμάται ότι κάθε 1 ευρώ επένδυσης στον τομέα των μεταφορών αποδίδει 1,6 ευρώ στο ΑΕΠ, ωστόσο η απορρόφηση κονδυλίων παραμένει αργή

Η ελληνική περίπτωση

Στην Ελλάδα, παρότι η πτώση των ναύλων δίνει ένα μικρό περιθώριο ανακούφισης, το πρόβλημα του αυξημένου κόστους παραμένει το μεγαλύτερο. Για παράδειγμα η αγροτική οικονομία, που αυτή την εποχή μαστίζεται από πολλά προβλήματα, εξακολουθεί να εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες.

Οι παραγωγοί ζωοτροφών και οι αγρότες επισημαίνουν ότι το μεταφορικό κόστος αποτελεί μόλις το 10% – 15% του τελικού κόστους. Το υπόλοιπο ποσοστό κόστους καθορίζεται από τις διεθνείς τιμές ενέργειας, τα συμβόλαια πρώτων υλών και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εισαγόμενη ακρίβεια, που μαστίζει την παραγωγή, όπως στον πρωτογενή τομέα. Η χώρα διαθέτει στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ασίας με την Ευρώπη, αλλά οι υποδομές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Παρά τα έργα εκσυγχρονισμού σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, η έλλειψη ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου περιορίζει τις δυνατότητες μεταφοράς και αυξάνει τα κόστη.

Είναι ενδεικτικό ότι εκτιμάται ότι κάθε 1 ευρώ επένδυσης στον τομέα των μεταφορών αποδίδει 1,6 ευρώ στο ΑΕΠ, ωστόσο η απορρόφηση κονδυλίων παραμένει αργή.

H πτώση των μεταφορικών δεν περνά άμεσα στον τελικό καταναλωτή, καθώς τα logistics εξακολουθούν να λειτουργούν με αυξημένα λειτουργικά κόστη

Η επίδραση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση

Η υποχώρηση των ναύλων, μειώνει το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και εξαρτημάτων, δίνοντας προσωρινή ανάσα στη βιομηχανία. Η ωφέλεια αυτή ωστόσο, αντισταθμίζεται εν μέρει από τις καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που παραμένουν σε κρίσιμους κλάδους, όπως είναι τα ηλεκτρονικά, η φαρμακοβιομηχανία και ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιεσμένα περιθώρια κέρδους, καθώς η παγκόσμια ζήτηση επιβραδύνεται και ο ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους αυξάνεται.

Αντίστοιχα, η  σταθεροποίηση των ναύλων λειτουργεί αποπληθωριστικά για τα εισαγόμενα προϊόντα, περιορίζοντας τις πιέσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις τιμές αγαθών καθημερινής χρήσης.

Ωστόσο, η πτώση των μεταφορικών δεν περνά άμεσα στον τελικό καταναλωτή, καθώς τα logistics εξακολουθούν να λειτουργούν με αυξημένα λειτουργικά κόστη (ενέργεια, αποθήκευση, ασφάλιση).

Παρόλα αυτά, το γεγονός οτι οι τιμές των τροφίμων ακολουθούν με πολύ αργούς ρυθμούς την τάση αποκλιμάκωσης, παρά τη σταθεροποίηση των διεθνών εμπορευμάτων, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα είναι κυρίως δομικό, εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού, αυστηρών ελέγχων και υψηλή φορολογία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: ot.gr

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Σύνταξη
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Ακρίβεια 04.11.25

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
