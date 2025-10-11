Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ – USTR ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα τροποποιήσει ορισμένα τέλη που σχετίζονται με τη ναυτιλία για τα πλοία μεταφοράς οχημάτων και τα πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό, πριν από την εφαρμογή των λιμενικών τελών για τα πλοία που συνδέονται με την Κίνα, τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.

Το USTR ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα τέλη για τους χειριστές πλοίων μεταφοράς οχημάτων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό θα είναι 46 δολάρια ανά καθαρό τόνο, με ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το τέλος των 150 δολαρίων ανά καθαρό τόνο που είχε αρχικά προταθεί τον Απρίλιο, το οποίο θεωρήθηκε απαγορευτικό από τον κλάδο, αλλά είναι πολύ υψηλότερο από το αναπροσαρμοσμένο τέλος των 14 δολαρίων ανά καθαρή τόνο που προτάθηκε στις 12 Ιουνίου.

Η USTR καταργεί επίσης, με αναδρομική ισχύ από τις 17 Απριλίου, μια διάταξη που επιτρέπει την αναστολή των αδειών εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εάν δεν πληρούνται ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση πλοίων ξένου νηολόγησης. Προστέθηκε επίσης μια εξαίρεση από τα τέλη για ορισμένα πλοία μεταφοράς αιθανίου και υγραερίου (LPG) στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων ναύλωσης.

Η ναυπηγική βιομηχανία ανέφερε πως τα αρχικά μέτρα ήταν υπερβολικά τιμωρητικά

Τον Φεβρουάριο, το USTR πρότεινε μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ναυτικής κυριαρχίας της Κίνας και την αποκατάσταση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, οι αρχικές προτάσεις του USTR αποδυναμώθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της πίεσης από τον κλάδο, ο οποίος τις χαρακτήρισε υπερβολικά τιμωρητικές και δήλωσε ότι θα εμπόδιζαν την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η κίνηση αυτή έγινε την ίδια ημέρα που το Πεκίνο αντέδρασε στα τέλη λιμένων των ΗΠΑ που τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη για πλοία κατασκευασμένα, ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης της Κίνας.

Η Κίνα δήλωσε ότι θα επιβάλει τέλη στα πλοία που έχουν κατασκευαστεί ή φέρουν σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ή ανήκουν σε εταιρείες των οποίων τουλάχιστον το 25% των μετοχών ή των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο κατέχουν αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια.

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς για γερανούς και εξοπλισμό μεταφοράς φορτίων

Το USTR δήλωσε επίσης ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε ορισμένους γερανούς πλοίου-ακτής από την Κίνα και σε ορισμένο εξοπλισμό μεταφοράς φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των διατροπικών (ή πολυτροπικές, μεταφορά φορτίου με περισσότερο από ένα μέσο) πλαισίων για φορτηγά που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιβάλει δασμούς σε γερανούς πλοίου-ακτής που παραγγέλθηκαν πριν από τις 17 Απριλίου.

Η USTR δήλωσε ότι αποφάσισε να μην επιβάλει δασμούς σε διατροπικά εμπορευματοκιβώτια λόγω του ενδεχόμενου αντίκτυπου στις εγχώριες μεταφορικές εταιρείες.

Η USTR πρότεινε επίσης περαιτέρω τροποποιήσεις των μέτρων που έλαβε τον Απρίλιο, επιβάλλοντας πρόσθετους δασμούς έως 150% σε ορισμένο εξοπλισμό χειρισμού φορτίων, συμπεριλαμβανομένων γερανών με ελαστικά και εξαρτημάτων αυτού του εξοπλισμού.