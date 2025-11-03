Απίθανο συμβάν στην Premier League: Ατζέντης απείλησε ποδοσφαιριστή με όπλο στο Λονδίνο (pic)

Ένα απίθανο γεγονός είδε το φως της δημοσιότητας και προκαλεί σοκ, καθώς ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Premier League βρέθηκε να δέχεται απειλές με όπλο στο κέντρο του Λονδίνου.

Η βρετανική εφημερίδα «Sun» ανέφερε ότι ένας 20χρονος παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 60 εκατομμυρίων λιρών απειλήθηκε με όπλο ενώ περπατούσε στον κεντρικό δρόμο του Λονδίνου

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ύποπτος είναι ατζέντης που εκπροσωπεί παίκτες της Εθνικής Αγγλίας καθώς και αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές, και θεωρείται εξίσου διάσημος όσο και ο ίδιος ο παίκτης. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 6 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το δημοσίευμα για την απειλή στον παίκτη ομάδας της Premier League

🚨😳 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An unnamed Premier League player in his 20s was threatened at gun-point on the streets in a terrifying late-night incident. A top agent has been arrested. The player was targeted while walking with a pal on a busy London street. An agent who represents… pic.twitter.com/s8OIGS4gey — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη «Sun» ότι «η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση». Από την πλευρά του, αξιωματούχος της Premier League τόνισε: «Πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό. Πρέπει να διερευνήσουμε σε βάθος τι ακριβώς συνέβη», μιλώντας σε αυστηρό τόνο.

Το παρασκήνιο της συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης, κατά την οποία ατζέντης φέρεται να απείλησε ποδοσφαιριστή με όπλο στο κέντρο της πόλης, παραμένει άγνωστο.