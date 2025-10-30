Σπουδαία στιγμή για τον Εντέν Αζάρ: Μπήκε στο Hall of Fame της Premier League (pic)
Σε ένα ξεχωριστό γκρουπ παικτών βρίσκεται πλέον ο παλαίμαχος άσος της Τσέλσι, Εντέν Αζάρ.
Ο Εντέν Αζάρ, ο παλαίμαχος πια άσος της Τσέλσι και της Εθνικής Βελγίου κι ένας πραγματικός «μάγος» για τους «Μπλε» στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2019, εντάσσεται στον πολύ στενό κύκλο των θρύλων του αγγλικού πρωταθλήματος.
Αναγνωρισμένος για την μεγάλη επίδρασή του στην ομάδα του Λονδίνου, ο Αζάρ έγραψε ιστορία στην Premier League με τις εκθαμβωτικές του ντρίμπλες, τα καθοριστικά γκολ και τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε στους δύο τίτλους της Τσέλσι στο πρωτάθλημα (2015, 2017). Ο Βέλγος διεθνής σκόραρε 110 γκολ σε 351 εμφανίσεις για τον λονδρέζικο σύλλογο.
Το Hall of Fame της αγγλικής λίγκας τιμά παίκτες που έχουν αφήσει ένα διαχρονικό σημάδι στο πρωτάθλημα μέσω του ταλέντου και της επιρροής τους.
Με αυτή τη διάκριση, ο Έντεν Αζάρ εντάσσεται σε ένα «κλειστό κλαμπ» με είδωλα όπως οι Τιερί Ανρί, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Αρσέν Βενγκέρ και Φρανκ Λάμπαρντ, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητά του ως ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή στη σύγχρονη ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Δείτε την ανάρτηση για τον Εντέν Αζάρ:
Eden Hazard, this is where you belong.
Welcome to the Premier League Hall of Fame. ✨ pic.twitter.com/itz14Zzs8K
— Premier League (@premierleague) October 29, 2025
