Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Η Premier League ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία του ποδοσφαίρου. Τον Νοέμβριο, οι 20 σύλλογοι του κορυφαίου πρωταθλήματος θα κληθούν να ψηφίσουν για την εισαγωγή ενός νέου salary cap, ενός συστήματος που φιλοδοξεί να επιβάλει ισορροπία και βιωσιμότητα, αλλά προκαλεί ήδη τριγμούς μεταξύ των ισχυρών ομάδων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, γνωστή ως «σύστημα αγκύρωσης» (anchoring system), θα υπολογίζει το ανώτατο όριο δαπανών κάθε συλλόγου με βάση τα τηλεοπτικά έσοδα και τα πριμ που έλαβε η ομάδα που τερμάτισε τελευταία την προηγούμενη σεζόν. Ο πολλαπλασιαστής δεν έχει οριστεί οριστικά, αλλά εκτιμάται ότι θα βρίσκεται γύρω στο x5. Αυτό σημαίνει πως η συνολική δαπάνη (μισθοί, αμοιβές προπονητών, αποσβέσεις και προμήθειες ατζέντηδων) δεν θα μπορεί να ξεπερνά πέντε φορές τα έσοδα της τελευταίας ομάδας του προηγούμενου πρωταθλήματος.

Αν το σύστημα ίσχυε ήδη φέτος, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της σεζόν 2023/24, το όριο θα διαμορφωνόταν στις 550 εκατ. λίρες (περίπου 634 εκατ. ευρώ). Οι παραβάσεις του κανόνα θα τιμωρούνταν αυστηρά — με ποινή έως έξι βαθμών αφαίρεσης, συν έναν επιπλέον βαθμό για κάθε 7,5 εκατ. λίρες υπέρβασης.

Το νέο πλαίσιο έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στις τάξεις των κορυφαίων συλλόγων, με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ηγούνται της αντιπολίτευσης. Οι δύο ομάδες υποστηρίζουν πως ένα τέτοιο σύστημα θα περιορίσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Premier League, κάνοντάς την λιγότερο ελκυστική για κορυφαίους ποδοσφαιριστές και επενδυτές.

Ο Sir Jim Ratcliffe, μέτοχος μειοψηφίας στη Γιουνάιτεντ, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «παράλογη», τονίζοντας πως «η Premier League οφείλει την επιτυχία της στην ελευθερία των συλλόγων να επενδύουν».

Υπάρχουν, ωστόσο, και ανησυχίες για εσωτερικές ανισορροπίες. Οι νεοφώτιστες ομάδες από την Championship θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν σε ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο, ενώ οι πιο εύπορες ομάδες θα διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμη και με περιορισμούς.

Το salary cap έρχεται να συμπληρώσει το ήδη ισχύον Squad Cost Ratio (SCR), που περιορίζει τις δαπάνες στο 85% των εσόδων. Το νέο πλαίσιο θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας που επιτρέπουν ζημίες έως 121 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια.

Η διοίκηση της Premier υποστηρίζει πως το σύστημα θα λειτουργήσει προληπτικά, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ισορροπία του πρωταθλήματος και αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη κούρσα δαπανών που απειλεί την οικονομική υγεία των συλλόγων. Οι επικριτές, από την άλλη, τονίζουν πως η Premier είναι ήδη το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, με τέσσερις διαφορετικούς πρωταθλητές την τελευταία δεκαετία, και ότι μια τέτοια ρύθμιση θα “τιμωρούσε” την επιτυχία.

Η τελική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου. Για να εγκριθεί η πρόταση, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των συλλόγων. Αν περάσει, το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη σεζόν (2026-27), μεταμορφώνοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομική μηχανή της Premier League.

Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο παλεύει ανάμεσα στην αγορά και τη βιωσιμότητα, η Αγγλία βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: είτε θα επιλέξει να θωρακίσει το μέλλον της, είτε θα ρισκάρει να χάσει το πλεονέκτημα που την καθιέρωσε ως το πιο ισχυρό και κερδοφόρο πρωτάθλημα του κόσμου.