Λάτσιο – Κάλιαρι 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «λατσιάλι»
Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος η Λάτσιο επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι και πλησίασε στις θέσεις της Ευρώπης.
- Πέμπτη χώρα στην ΕΕ η Ελλάδα σε σχέση με τη φτώχεια – Σε κίνδυνο 1 στους 10 εργαζόμενους
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
- Ο προβληματικός πυρήνας στην ΕΕ και η εκδίκηση των…. PIGS
- Η Μεγάλη Βρετανία προμήθευσε την Ουκρανία με νέα παρτίδα πυραύλων Storm Shadow
Επιστροφή στις νίκες για τη Λάτσιο που επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι στο Ολίμπικο για τη 10η αγωνιστική της Serie A και πλησίασε στις θέσεις της Ευρώπης.
Στο πρώτο μέρος είχαν και οι δύο ευκαιρίες, αλλά τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο. Στο 65′ ο Ίσακσεν με ωραία ενέργεια και σουτ έκανε το 1-0 ενώ στο 90′ ο Τζακάνι με τρομερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Επιτέλους νίκη για την Τζένοα
Στο πρώτο της ματς μετά την απομάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά από τον πάγκο της και με τον Ρομπέρτο Μουργκίτα στο «τιμόνι», η Τζένοα όχι μόνο εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αλλά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στη Ρέτζιο Εμίλια και με buzzer beater του Όστιγκαρντ να πάρει τεράστιο «διπλό» από τη Σασουόλο με 2-1.
Η ομάδα της Γένοβας, η οποία προερχόταν από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, προηγήθηκε με τον Μαλινόφσκι στο 18′, μπήκε με το προβάδισμα στ’ αποδυτήρια, αλλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπεράρντι και πίεσαν για την ανατροπή.
Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, ήρθε στο 90+2′ ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Οστιγκαρντ να σκοράρει για το τελικό 2-1, αποτέλεσμα που έφερε τους Γενοβέζους στην 18η θέση, βάζοντας δύο ομάδες από κάτω (Βερόνα, Φιορεντίνα) στο βαθμολογικό πίνακα.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο (1/11)
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2
Κυριακή (2/11)
Βερόνα-Ίντερ 1-2
Τορίνο-Πίζα 2-2
Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1
Πάρμα-Μπολόνια 1-3
Μίλαν-Ρόμα 1-0
Δευτέρα (3/10)
Σασουόλο-Τζένοα 1-2
Λάτσιο-Κάλιαρι 2-0
Η βαθμολογία:
- Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
- Το Περού διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό για τη χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες
- Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
- Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
- Ευρωβουλευτές επιχειρούν να μπλοκάρουν την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
- Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις