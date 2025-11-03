Λάτσιο – Κάλιαρι 2-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «λατσιάλι»

Επιστροφή στις νίκες για τη Λάτσιο που επικράτησε με 2-0 της Κάλιαρι στο Ολίμπικο για τη 10η αγωνιστική της Serie A και πλησίασε στις θέσεις της Ευρώπης.

Στο πρώτο μέρος είχαν και οι δύο ευκαιρίες, αλλά τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο. Στο 65′ ο Ίσακσεν με ωραία ενέργεια και σουτ έκανε το 1-0 ενώ στο 90′ ο Τζακάνι με τρομερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Επιτέλους νίκη για την Τζένοα

Στο πρώτο της ματς μετά την απομάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά από τον πάγκο της και με τον Ρομπέρτο Μουργκίτα στο «τιμόνι», η Τζένοα όχι μόνο εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αλλά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στη Ρέτζιο Εμίλια και με buzzer beater του Όστιγκαρντ να πάρει τεράστιο «διπλό» από τη Σασουόλο με 2-1.

Η ομάδα της Γένοβας, η οποία προερχόταν από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, προηγήθηκε με τον Μαλινόφσκι στο 18′, μπήκε με το προβάδισμα στ’ αποδυτήρια, αλλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπεράρντι και πίεσαν για την ανατροπή.

Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, ήρθε στο 90+2′ ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Οστιγκαρντ να σκοράρει για το τελικό 2-1, αποτέλεσμα που έφερε τους Γενοβέζους στην 18η θέση, βάζοντας δύο ομάδες από κάτω (Βερόνα, Φιορεντίνα) στο βαθμολογικό πίνακα.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο (1/11)

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2

Κυριακή (2/11)

Βερόνα-Ίντερ 1-2

Τορίνο-Πίζα 2-2

Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1

Πάρμα-Μπολόνια 1-3

Μίλαν-Ρόμα 1-0

Δευτέρα (3/10)

Σασουόλο-Τζένοα 1-2

Λάτσιο-Κάλιαρι 2-0

Η βαθμολογία: