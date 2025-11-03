Κόντης: «Το μέλλον θα είναι καλύτερο»

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-0 από τον Αστέρα Τρίπολης στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό πάντως να εμφανίζεται αισιόδοξος καλύτερη συνέχεια στις δηλώσεις του. «Κάποια πράγματα θα γίνουν, θέλω να πιστεύω πως το μέλλον θα είναι καλύτερο και θα φέρουμε τον ΟΦΗ ψηλότερα στην βαθμολογία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κόντης.

Όσα είπε ο Κόντης:

«Ήταν μια δύσκολη αρχή, όσο ήμασταν 11 εναντίον 11, για πρώτο παιχνίδι προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα από την προπόνηση, δεχθήκαμε ένα πολύ ωραίο γκολ και από εκεί και πέρα δεν απειληθήκαμε, όμως δεν απειλήσαμε. Αν γινόταν το 1-1, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, εγώ έχω μια ιδέα στο μυαλό μου που είμαι σίγουρος πως θα βγει στο γήπεδο, τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο να βγει το παιχνίδι μας. Κάποια πράγματα θα γίνουν, θέλω να πιστεύω πως το μέλλον θα είναι καλύτερο και θα φέρουμε τον ΟΦΗ ψηλότερα στην βαθμολογία.

Έγιναν λάθη και σε εύκολες πάσες και τακτικά. Σε μια αλλαγή προπονητή, αυτό που πας να περάσεις σε λίγες προπονήσεις, δεν είναι και εύκολο. Τα παιδιά χρειάζονται αυτοπεποίθηση, εγώ τους πιστεύω, να τους βοηθήσουμε, να τους εμψυχώσουμε για να τους ανεβάσουμε και είμαι σίγουρος πως η συνέχεια θα ειναι καλύτερη».

Κόουλμαν: «Δεν είναι εύκολο μια αλλαγή προπονητή, αλλά μου αρέσει αυτό που έχω δει έως τώρα»

Ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, Κρις Κόουλμαν, από την άλλη μίλησε μετά το ματς και στάθηκε στην αλλαγή προπονητή, ενώ επισήμανε ότι του άρεσε αυτό που είδε από τους παίκτες του.

«Η νίκη είναι περισσότερο για τους παίκτες, την διοίκηση και τους φιλάθλους που περιμένουν από εμάς να κερδίζουμε.

Αυτό που είχα πει περισσότερο είναι η απόδοση των παικτών, είχαμε τον έλεγχο στο περισσότερο διάστημα του αγώνα και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε.

Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες μια αλλαγή προπονητή, ο καθένας έχει την δική του φιλοσοφία. Όμως αυτό που έχω δει έως τώρα μου αρέσει και είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη».