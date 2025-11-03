Η βαθμολογία της Super League μετά την 9η αγωνιστικη (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά και το πέρας της αγωνιστικής.
- Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
- Πάτρα: Άγρια επίθεση 15 ατόμων σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν με κλειδιά
- Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
- Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ένα παιχνίδι είχε απομείνει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον ΟΦΗ, του οποίου και επιβλήθηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με 3-0. Έτσι οι Αρκάδες ανέβηκαν στους 6 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 βαθμούς και την τελευταία θέση.
Στα χθεσινά ματς, με νίκες συνέχισαν Λεβαδειακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ το Σάββατο θετικά αποτελέσματα πανηγύρισαν Βόλος, Κηφισιά και Ολυμπιακός.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 01 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Άρης 2-1
Κυριακή 02 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0
Η βαθμολογία της Super League:
Η επόμενη αγωνιστική (10η) της Super League:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
17:00 Πανιώνιος – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης
15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ
19:00 Ατρόμητος – Βόλος
21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
- Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
- Νέα Δημοκρατία: «Σφαγή» για τα ΕΛΤΑ – «Μπαρούτι» βουλευτές με το επιτελικό μπάχαλο
- Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
- Ο Χάρι Κέιν και η… δεύτερη διαδοχή του Λεβαντόφσκι
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις