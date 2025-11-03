Η βαθμολογία της Super League μετά την 9η αγωνιστικη (pic)

Ένα παιχνίδι είχε απομείνει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον ΟΦΗ, του οποίου και επιβλήθηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με 3-0. Έτσι οι Αρκάδες ανέβηκαν στους 6 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 βαθμούς και την τελευταία θέση.

Στα χθεσινά ματς, με νίκες συνέχισαν Λεβαδειακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ το Σάββατο θετικά αποτελέσματα πανηγύρισαν Βόλος, Κηφισιά και Ολυμπιακός.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 01 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 02 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0

Η βαθμολογία της Super League:

Η επόμενη αγωνιστική (10η) της Super League:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ