Περίπατος του Αστέρα, 3-0 τον ΟΦΗ

Περίπατος για τον Αστέρα Τρίπολης που νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της Κρητικής ομάδας. Πρωταγωνιστής ο Μπαρτόλο με δυο γκολ.

Η πρώτη νίκη του Αστέρα Τρίπολης, στο ματς που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ήρθε ευκολότερα από ότι περίμεναν οι γηπεδούχοι. Από την άλλη πλευρά ούτε ο Κόντης περίμενε τέτοιο ντεμπούτο στο πάγκο της Κρητικής ομάδας και δείχνει ότι έχει πολύ δουλειά. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 52’ λόγω αποβολής του Νους με δεύτερη κίτρινη σε μια απερίσκεπτη ενέργεια, ενώ στο 60’ είχε και δοκάρι με τον Αποστολάκη.

Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Τσίκο στο 23’, καθώς ήταν αφύλακτος έξω από την περιοχή και με σουτ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του ΟΦΗ. Μετά ανέλαβε ο Μπαρτόλο. Στο 71’ με εκτέλεση φάουλ αιφνιδίασε τον Χριστογεώργο από μακρινή απόσταση. Σα να μην έφτανε αυτό, στο 76’ ο Ανδρούτσος έχασε τη μπάλα έξω από την περιοχή, έκλεψε ο Τσίκο που έδωσε ασίστ στον Μπαρόλο, ο οποίος δεν χαρίστηκε για το 3-0.

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του ματς. Η ομάδα του Κόουλμαν επέβαλε τον ρυθμό της στο καθοριστικό παιχνίδι με τον ΟΦΗ και σκόρπισε χαμόγελα ενόψει της συνέχειας. Εκτός από τον ΟΦΗ, προσπέρασε και τον Πανσερραϊκό στη βαθμολογία.

Ο ΟΦΗ ήταν εκτός τόπου και χρόνου, αν και είχε ανάγκη τη νίκη. Πλέον, έμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, με πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή και αδυναμία ανάπτυξης. Εχει πρόβλημα στην δημιουργία ευκαιριών και στην κυκλοφορία της μπάλας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το δίδυμο του Αστέρα Τρίπολης. Οι Τσίκο και Μπαρτόλο οι οποίοι πέτυχαν και τα γκολ έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στο γήπεδο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δεν υπάρχει κάποιος. Ο Αστέρας δεν ένιωσε απειλή καθώς ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του που δεν είχε αρχή και τέλος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Νους κρέμασε για μια ακόμη φορά τον ΟΦΗ. Πήρε μια αχρείαστη δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Καλτσά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα ο Πολυχρόνης, σε ένα εύκολο παιχνίδι, χωρίς φάσεις μέσα στις περιοχές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν υπήρξε παρέμβαση για κάποια φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 23’ Τσίκο, 71’, 76’ Μπαρτόλο.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (71′ Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (80′ Χαραλαμπόγλου), Κετού (88′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (80′ Μεντιέτα), Μακέντα (80′ Οκό).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46′ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81′ Νέιρα), Αποστολάκης, Σενγκέλια (69′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81′ Ζανελάτο), Σαλσίδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 9/11 Αρης-Αστέρας (15:00) και ΟΦΗ-ΑΕΚ (17:30)