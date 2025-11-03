Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ενέργεια της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 03 Νοεμβρίου 2025 | 14:18

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ενέργεια της ΔΕΗ

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Ακρόαση άρθρου
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Η ΔΕΗ συνεχίζει τη στρατηγική της συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά έναν θεσμό που ενώνει δημιουργούς και κοινό από όλο τον κόσμο μέσα από τη δύναμη του κινηματογράφου.

Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια συναντώνται.

ΦΩΣ powered by ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά

Φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ απονέμει το βραβείο “ΦΩΣ powered by ΔΕΗ”, που τιμά πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, η επιλογή των οποίων θα γίνει από τριμελή κριτική επιτροπή. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000 για κάθε νικητή και νικήτρια, αναδεικνύοντας τις πρωτοεμφανιζόμενες φωνές του ελληνικού κινηματογράφου που δίνουν νέα πνοή στη μεγάλη οθόνη.

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος  Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή. Στο πλευρό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, του Evia Film Project και των δράσεων «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως πεδίο έμπνευσης, τεχνολογικής εξέλιξης και βιώσιμης προόδου.

Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τα Νέα της Αγοράς
Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Ο σκεπτικιστής τετράποδος Μπούμπης προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τάκης δεν αγχώνεται πια για δάνεια, συμβουλές και καθημερινά απρόοπτα. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα, χάρη στις ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
