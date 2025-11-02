Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, στη Σερβία, όταν 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση στεγάστρου του πρόσφατα ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού.

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

«Αν πρέπει να πεθάνω, θα πεθάνω με αξιοπρέπεια»

Η Hrka ξεκίνησε συμβολικά την διαμαρτυρία της στις 11:52 π.μ. (τοπική ώρα), που είναι η ώρα που κατέρρευσε η στέγη του σταθμού, τηρώντας 16 λεπτά σιγής προς τιμήν των 16 θυμάτων της τραγωδίας.

Dijana Hrka, u majici sa natpisom «Mama protiv mašinerije» za Mašinu govori o započetom štrajku. Ona je ranije danas sprečena da priđe Skupštini gde je planirala da bude tokom svog štrajka glađu. pic.twitter.com/dJLyBbMn1o — Mašina (@MasinaRS) November 2, 2025

«Όλοι οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση της στέγης πρέπει να διωχθούν και να ανακριθούν. Η εισαγγελία και η αστυνομία πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους (…) Ήρθα εδώ για να κάνω απεργία πείνας επειδή θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη (…). Θα μείνω εδώ, δεν θα σταματήσω την απεργία μου. Αν πρέπει να πεθάνω, θα πεθάνω με αξιοπρέπεια», δήλωσε (N1) η Hrka επηρεασμένη προφανώς από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, στην Ελλάδα.

Ένας χρόνος μετά, στη Σερβία

Όλα αυτά συμβαίνουν μια μέρα μετά την πολυπληθή συγκέντρωση στο Νόβι Σαντ. Ένα δυναμικό φοιτητικό κίνημα με αίτημα την πολιτική αλλαγή και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας έχει κάνει αισθητή την παρουσία του πολλάκις.

Η κριτική και το αίτημα για πολιτική αλλαγή επικεντρώνεται στον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος αρνείται να προκηρύξει εκλογές. Επιπλέον, απορρίπτει τα στοιχεία που δείχνουν κακοτεχνίες, ισχυριζόμενος ότι το στέγαστρο κατέρρευσε διότι έγινε τρομοκρατική ενέργεια.