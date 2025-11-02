Μετά τον Μπάμπη Τεννέ, παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελεί και ο Δημήτρης Σπανός.

Η ισοπαλία με την Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν το κύκνειο άσμα για τον έμπειρο τεχνικό, με την ανακοίνωση του Γηραιού να αναφέρει πως ο προπονητής «Έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει.

Τον ευχαριστούμε».