Παρελθόν από τον Ηρακλή ο Δημήτρης Σπανός: «Έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ»
Το 1-1 με την Αναγέννηση Καρδίτσας αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Δημήτρη Σπανού στον Ηρακλή, καθώς μετά το ματς οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους.
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
- Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Μετά τον Μπάμπη Τεννέ, παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελεί και ο Δημήτρης Σπανός.
Η ισοπαλία με την Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν το κύκνειο άσμα για τον έμπειρο τεχνικό, με την ανακοίνωση του Γηραιού να αναφέρει πως ο προπονητής «Έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας».
Η ανακοίνωση του Ηρακλή:
«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.
Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει.
Τον ευχαριστούμε».
- Βαρύ το κλίμα για Πιόλι στην Φιορεντίνα – Αποδοκιμασίες και μεγάλη γκρίνια (vid)
- Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
- Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους – Η πρακτική της «συσσώρευσης εργατικού δυναμικού»
- Βορίζια: «Φανούρη μου, σε αγαπάω!» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο ΠΑΓΝΗ [βίντεο]
- LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
- ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2 : Νίκη… Ευρώπης για τους Βοιωτούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις