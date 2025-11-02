«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

«Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα είχε καταφέρει να ξεπεράσει τα δύσκολα πρώτα χρόνια της βασιλείας της, η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ, αν δεν υπήρχε το σίγουρο άγγιγμα του αγαπημένου της πρωθυπουργού, του Ουίνστον Τσόρτσιλ» πιστεύει ο Άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Άντριου Μόρτον.

Η βασίλισσα, η οποία κληρονόμησε τον θρόνο σε ηλικία μόλις 25 ετών και ήταν η πρώτη γυναίκα κυρίαρχος μετά τον θάνατο της βασίλισσας Βικτωρίας 51 χρόνια νωρίτερα, βρέθηκε να μαθαίνει τις νέες απαιτήσεις ως αρχηγός κράτους εν μέσω προστριβών στο εσωτερικό της ίδιας της οικογένειάς της.

«Ήρθε στη ζωή της σε μια εποχή τραγωδίας και απώλειας που την συμβούλεψε και την καθοδήγησε μέσα από έναν πολύ δύσκολο οικογενειακό λαβύρινθο» λέει ο Μόρτον στο People. Το νέο του βιβλίο, «Winston and the Windsors» αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο του πρωθυπουργού στη δημόσια ζωή της Ελισάβετ και στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας.

Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός είχαν κοινά σημεία σύνδεσης μέσω των κοινών τους ενδιαφερόντων για την ιππασία και την εκτροφή αλόγων, λέει ο Μόρτον, γεγονός που τους βοήθησε να δεθούν.

«Θαύμαζε το γεγονός ότι όχι μόνο ήταν όμορφη, αλλά ήταν και σταθερός χαρακτήρας. Ήταν σε μεγάλο βαθμό η κόρη του πατέρα της και τη θαύμαζε γι’ αυτό» προσθέτει η Μόρτον. «Και νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ο αγαπημένος της από τους 15 πρωθυπουργούς που είχε».

Ο Φίλιππος υποστήριξε ότι η δυναστεία θα έπρεπε πλέον να ονομάζεται Οίκος των Μαουντμπάτεν. Επειδή αυτό ήταν το επώνυμό του και κάθε σύζυγος παίρνει το επώνυμο του συζύγου

«Μια αιματηρή αμοιβάδα»

Με τον πατέρα της Ελισάβετ, τον βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄, να πεθαίνει ξαφνικά το 1952 (ενώ η Ελισάβετ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος, έλειπαν στην Κένυα), η «χοντρή δουλειά» ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο, ειδικά για τον σύζυγο της Ελισάβετ.

«Ήταν απογοητευμένος που έπρεπε να εγκαταλείψει τη ναυτική του καριέρα. Περίμενε ότι ο Γεώργιος ΣΤ’ θα ζούσε πολύ περισσότερο, ώστε να μπορούσε να απολαύσει πολύ περισσότερο χρόνο στο Ναυτικό» λέει ο Μόρτον. «Έτσι ήταν σαν αρκούδα με πονεμένο λαιμό».

Ακολούθησε το αίτημα της Ελισάβετ να ζήσει στο Clarence House, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από πολιτικούς και αυλικούς. «Όπου κυματίζει η σημαία, εκεί θα έμενε η βασίλισσα… έτσι τους το έθεσαν» λέει ο Μόρτον.

«Οπότε, στη συνέχεια, έτρεξαν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο Φίλιππος υποστήριξε ότι η δυναστεία θα έπρεπε πλέον να ονομάζεται Οίκος των Μαουντμπάτεν. Επειδή αυτό ήταν το επώνυμό του και κάθε σύζυγος παίρνει το επώνυμο του συζύγου. Και όταν ο Τσόρτσιλ έβαλε ένα τέλος σε αυτό, μαζί με τη βασίλισσα Μαρία και το υπουργικό συμβούλιο, και επέμεινε ότι θα ονομάζονταν Ουίνδσορ μετά την απόφαση του Γεωργίου Ε’ το 1917, ο πρίγκιπας Φίλιππος δήλωσε: “Δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μια αιματηρή αμοιβάδα»».

Αλλά με τη βασίλισσα -μαμά δύο μικρών παιδιών, του μελλοντικού βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Άννας- να χρειάζεται περισσότερους ανώτερους βασιλείς γύρω της για υποστήριξη, ο Τσόρτσιλ ήταν αυτός που παρενέβη και πήγε στο Μπίρκχολ της Σκωτίας για να δει τη μητέρα της Ελισάβετ, η οποία είχε αποσυρθεί σε πένθος.

«Ανέλαβε να πάει να την πείσει να επιστρέψει στη βασιλική ζωή. Θα έλεγα ότι ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες της σχέσης του με τη βασίλισσα, επειδή η βασίλισσα δεν μπορούσε να πείσει τη μητέρα της να επιστρέψει στη δημόσια ζωή, αλλά ο Τσόρτσιλ το έκανε» λέει ο Μόρτον.

«Και ήταν, όπως γνωρίζουμε, σε όλη εκείνη την περίοδο, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μοναρχίας. Ήταν ένας πραγματικός εθνικός θησαυρός».

«H βασίλισσα είπε «ας το κρατήσουμε στην οικογένεια» – και αυτό περιελάμβανε και τον Τσόρτσιλ»

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ»

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε επίσης να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η μικρότερη αδελφή της, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα «ήταν συντετριμμένη λόγω του θανάτου του πατέρα της, αλλά είχε και παράνομη σχέση με έναν πρόσφατα χωρισμένο ιπποκόμο, τον πλοίαρχο της ομάδας Πίτερ Τάουνσεντ» λέει ο Μόρτον.

«Αυτό έφερε τη βασίλισσα σε πολύ δύσκολη θέση, επειδή δεν ήθελε να επηρεάσει την ευτυχία της αδελφής της, αλλά ταυτόχρονα, η Εκκλησία της Αγγλίας δεν επέτρεπε σε μια διαζευγμένη γυναίκα δεν μπορεί να παντρευτεί στην εκκλησία».

Η αντίδραση του Τσόρτσιλ στην ένωση ήταν θετική, λέει ο Μόρτον. «Το βρήκε υπέροχο. Μια όμορφη πριγκίπισσα παντρεύεται έναν ήρωα πολέμου. Ήταν επίσης, παρεμπιπτόντως, το ίδιο ένστικτο με την πλειοψηφία του λαού που ήταν απολύτως ευτυχής για τον γάμο τους, αλλά ο νόμος περί βασιλικών γάμων του 1701 σήμαινε ότι έπρεπε να πάρουν άδεια από τη βασίλισσα και μπορούσαν να παντρευτούν χωρίς αυτή την άδεια μόνο μετά την ηλικία των 25 ετών».

«Είναι ένα σημάδι του πόσο βαθιά ενσωματωμένος ήταν στον Οίκο των Ουίνδσορ, ότι όταν προσφέρθηκε για πρώτη φορά να φέρει το θέμα στο υπουργικό συμβούλιο, η βασίλισσα του είπε: «Ας το κρατήσουμε στην οικογένεια» – και αυτό περιελάμβανε και τον Τσόρτσιλ. Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ. Η αντίδρασή του ήταν ευνοϊκή προς τη Μαργαρίτα και τον Τάουνσεντ, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι το Σύνταγμα και η Εκκλησία της Αγγλίας αποτελούσαν τροχοπέδη».

Πεισματάρα και σταθερή

Η συνεργασία ευδοκίμησε. «Ο Τσόρτσιλ πίστευε ότι είχε το ταμπεραμέντο ενός γραφειοκράτη, αλλά την αίγλη μιας βασίλισσας» λέει ο Μόρτον στο People για το πώς έβλεπε ο Τσόρτσιλ την Ελισάβετ. «Ήταν πολύ σταθερή σε ορισμένες από τις απόψεις της και αρκετά πεισματάρα, και ο Τσόρτσιλ, το σεβόταν αυτό από τη θέση του συμβούλου.

»Η σημασία του Τσόρτσιλ για την μονάρχη -και η θέση της στον βρετανικό λαό- ήταν τέτοια που η Ελισάβετ του παραχώρησε επίσημη κηδεία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου το 1965. Συνέχισε να μιλάει για αυτόν τιμητικά για 70 χρόνια πριν πεθάνει στα 96 της χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2022» καταλήγει ο Άντριου Μόρτον.

