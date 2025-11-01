Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε μία από τις φαβέλες που ήταν στόχος της πιο αιματηρής αστυνομικής επιδρομής στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, ζητώντας την παραίτηση του κυβερνήτη της πολιτείας του Ρίο, Κλάουντιο Κάστρο.

Η ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε την Παρασκευή στη Βίλα Κρουζέιρο, μέρος του συγκροτήματος φαβέλων Πένια που δέχτηκε επίθεση, για να εκφράσει την οργή της για την αστυνομική επιχείρηση αυτής της εβδομάδας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 121 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικοί, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το αιματηρό περιστατικό

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη, με στόχο τη διαβόητη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση) στις φαβέλες Αλεμάο και Πένια.

Οι αστυνομικοί, υποστηριζόμενοι από θωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα, προκάλεσαν αντίποινα από τα μέλη της συμμορίας, πυροδοτώντας σκηνές χάους σε όλη την πόλη.

Ο στόχος υποστηρίζεται ότι ήταν η σύλληψη των ηγετών της συμμορίας και η αναχαίτιση της εδαφικής επέκτασης της.

Οι αρχές αρχικά ισχυρίστηκαν ότι μόνο 64 άτομα είχαν σκοτωθεί, αλλά την επόμενη μέρα, οι κάτοικοι βρήκαν δεκάδες πτώματα σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Η πολιτική ευθύνη

Ντόπιοι, πολιτικοί, ακτιβιστές, καθώς και θλιμμένες μητέρες που έχασαν τους γιους τους σε προηγούμενες επιχειρήσεις, εξέφρασαν την οργή τους καθώς συγκεντρώθηκαν στη Βίλα Κρουζέιρο, όπου λίγες μέρες νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν τοποθετήσει δεκάδες πτώματα.

Μεγάλο μέρος της οργής στράφηκε προς τον δεξιό κυβερνήτη του Ρίο, Κάστρο, με τους διαδηλωτές να τον αποκαλούν «δολοφόνο».

«Έξω ο Κάστρο, σταματήστε τις σφαγές!» φώναζαν οι διαδηλωτές, απαιτώντας την παραίτηση του κυβερνήτη ή την αποστολή του στη φυλακή.

«Η δολοφονία νέων ανθρώπων στις φαβέλες δεν είναι δημόσια πολιτική. Είναι σφαγή», δήλωσε η τοπική σύμβουλος Μόνικα Μπενίσιο.

Ο Κάστρο χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχημένη» κατά των «ναρκοτρομοκρατών», ισχυριζόμενος ότι οι νεκροί ήταν εγκληματίες που αντιστάθηκαν στην αστυνομία.

Η κυβέρνηση της πολιτείας ισχυρίστηκε ότι από τους 99 υπόπτους που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, οι 42 είχαν εκκρεμείς εντάλματα σύλληψης, ενώ τουλάχιστον 78 είχαν εκτεταμένο ποινικό μητρώο.

Μια πινακίδα στην διαδήλωση της Παρασκευής έγραφε: «120 χαμένες ζωές δεν είναι επιτυχία», ενώ μια άλλη δήλωνε: «Ο Κάστρο έχει αίμα στα χέρια του».

Υπερβολική βία και φρικαλεότητες

Πολλοί καταδίκασαν επίσης την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα πτώματα.

Τουλάχιστον ένα πτώμα φέρεται να ήταν αποκεφαλισμένο, ενώ άλλα βρέθηκαν με τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα ή δεμένα.

Ο αριθμός των νεκρών, ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ σε επιχείρηση της αστυνομίας του Ρίο, προκάλεσε την καταδίκη από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα Ηνωμένα Έθνη. Η Human Rights Watch καταδίκασε την «καταστροφική επιχείρηση» και κάλεσε τις βραζιλιάνικες αρχές να «διασφαλίσουν την άμεση, διεξοδική και ανεξάρτητη διερεύνηση κάθε θανάτου».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας και οι νομοθέτες έχουν επίσης διατάξει τον Κάστρο να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επιχείρησης.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες έχει προγραμματίσει ακρόαση με τον Κάστρο και τους επικεφαλής της στρατιωτικής και της αστικής αστυνομίας στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Κάστρο κατηγόρησε την κυβέρνηση του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι είναι επιεικής απέναντι στο έγκλημα, λέγοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει το Ρίο στον αγώνα του κατά των συμμοριών.

Εν μέσω των επικρίσεων, ο Λούλα δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε υποβάλει στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο που προτείνει ελάχιστη ποινή φυλάκισης 30 ετών για τα μέλη συμμοριών.