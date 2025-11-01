magazin
Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Live in Style 01 Νοεμβρίου 2025 | 03:30

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ανακαίνισε το μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν, προσθέτοντας άλλη μια προσωπική πινελιά στη διακόσμηση του Λευκού Οίκου – αφότου διακόσμησε με χρυσό το εσωτερικό του και αφαίρεσε αρκετό από το γρασίδι στον Κήπο των Ρόδων για να το στρώσει με πέτρα (φωτογραφία, επάνω, από την ανάρτηση του Τραμπ στην Truth Social, κάτω).

Ο Τραμπ, ο οποίος επικρίθηκε από συντηρητές και στελέχη των Δημοκρατικών για τις πολυτελείς παρεμβάσεις του στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το έκανα με μαύρο και άσπρο γυαλισμένο Statuary μάρμαρο» που «ταιριάζει πολύ με την εποχή του»

«Ανακαίνισα το μπάνιο (του υπνοδωματίου) Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Είχε ανακαινιστεί τη δεκαετία του 1940 σε στυλ art deco με πράσινα πλακάκια, κάτι που δεν ταίριαζε στην εποχή Λίνκολν», ανέφερε ο Τραμπ, παραθέτοντας φωτογραφίες του μπάνιου πριν και μετά την ανακαίνιση.

«Το έκανα με μαύρο και άσπρο γυαλισμένο Statuary μάρμαρο» που, όπως εξήγησε, «ταιριάζει πολύ με την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν» και «θα μπορούσε να είναι το μάρμαρο που υπήρχε αρχικά εκεί».

Τα πράσινα πλακάκια στο συγκεκριμένο μπάνιο είχαν τοποθετηθεί επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν (1945-1953), σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Washington Post το 2007.

Εκείνη την εποχή, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους ο νεότερος και η πρώτη κυρία Λόρα Μπους είχαν προχωρήσει σε ανακαίνιση του υπνοδωματίου Λίνκολν, το οποίο ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούσε ως γραφείο.

Στο άρθρο της Washington Post αναφέρεται πως το ζεύγος Μπους είχε αφήσει αμετάβλητο το «καλά διατηρημένο» μπάνιο.

Αξιοσημείωτος ζήλος

Οι εσπευσμένες εργασίες κατεδάφισης που ξεκίνησαν πρόσφατα στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να επιτρέψουν την υλοποίηση του οράματος Τραμπ για κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσας δεξιώσεων 8.360 τ.μ. έχουν επικριθεί έντονα, επειδή δεν προηγήθηκε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

Παρότι αρκετοί πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε ανακαινίσεις δωματίων του Λευκού Οίκου, ο ζήλος που έχει επιδείξει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το θέμα είναι αξιοσημείωτος.

Από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει τοποθετήσει χρυσά στολίδια και αγαλματίδια στο Οβάλ Γραφείο, αφαίρεσε το γρασίδι στο κέντρο του Κήπου των Ρόδων και έστρωσε το σημείο με πέτρα, κρέμασε πορτρέτα του σε αρκετούς τοίχους και πρόσθεσε τεράστιες αμερικανικές σημαίες που δεσπόζουν στον περίβολο του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ

googlenews

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Stream magazin
Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε
Στραβοπάτημα 23.10.25

Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε

Η pop star Ριάνα, εκτός από την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, φημίζεται και για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη Louis Vuitton, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής
Yes, sir 22.10.25

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Το στυλ του A$AP Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με την ρευστότητα των φύλων - αρκεί να θυμηθούμε το μαντίλι Gucci babushka του 2018-, ενώ στο βιογραφικό του έχει συνεργασίες με Moncler, Calvin Klein και Dior.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας
«Warmer Together» 15.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας

«Η ζεστασιά είχε πάντοτε να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό [του ανθρώπου]», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Moncler.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
«Μαργαριτάρι των Αντιλλών» 12.10.25

Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικές επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
Ουκρανία 01.11.25

Ρωσικές επιθέσεις απειλούν την «ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων»

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικές «σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο
ΗΠΑ - Βενεζουέλα 01.11.25

Σε αυξημένη επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο τίθενται σε επίπεδο επιφυλακής ένα» αναφέρει η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με φόντο τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών
Γαλλία 01.11.25

Πέθανε στα 72 του ο Τσεκί Καριό

Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».

Σύνταξη
Κυπριακό: Ο Ναμί εξηγεί υπό ποιους όρους η Τουρκία θα ανάψει πράσινο φως για συνομιλίες
Οζντίλ Ναμί 01.11.25

«Υπό ποιους όρους η Τουρκία» θα ανάψει πράσινο φως για συνομιλίες στο Κυπριακό

Εάν διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo, η Τουρκία θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, εκτιμά ο Οζντίλ Ναμί.

Σύνταξη
Γερμανία: Προβλήματα στις πτήσεις από και προς το Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone
Καθυστερήσεις - Ακυρώσεις 01.11.25

Drone κάνει άνω κάτω τις πτήσεις στο Βερολίνο

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου καθώς ο εντοπισμός drone προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση των αεροπορικών δρομολογίων.

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
