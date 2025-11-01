magazin
Σέιν Κόπλαν, ο πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Γενιάς Ζ – Είναι 27 ετών
01 Νοεμβρίου 2025

Σέιν Κόπλαν, ο πρώτος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Γενιάς Ζ – Είναι 27 ετών

Η Polymarket, η πλατφόρμα που ίδρυσε ο νεαρός επιχειρηματίας Σέιν Κόπλαν από τη Νέα Υόρκη, μόλις αποτιμήθηκε σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Σέιν Κόπλαν, 27 ετών, είναι πάντα βιαστικός. Πέρυσι, έφτασε σε ένα δείπνο στο Μανχάταν που διοργάνωσε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων για δικτύωση, ντυμένος με τζιν και δερμάτινο μπουφάν. Είχε προσκληθεί ως ένας από τους πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή, αλλά μετά από μια σύντομη συζήτηση, σηκώθηκε ενώ σερβίρονταν το κυρίως πιάτο και έφυγε για μια συναυλία στο Μπρούκλιν.

Με αυτόν τον ρυθμό, ο Κόπλαν έχει γίνει ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Βάζεις στοίχημα;

Έκανε την περιουσία του μέσω της Polymarket, μιας πλατφόρμας που ιδρύθηκε το 2020 και επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν για το αν θα συμβούν πραγματικά τα γεγονότα. Τα στοιχήματα καλύπτουν τα πάντα, από τις εκλογές στη Βραζιλία μέχρι το αν θα χωρίσουν οι Ομπάμα.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, η πλατφόρμα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι πιστεύει η αγορά ότι θα συμβεί. Ο Κόπλαν υποστηρίζει ότι η Polymarket προσφέρει μια πιο αντικειμενική άποψη από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι προβλέψεις της είναι το άθροισμα χιλιάδων ατομικών απόψεων και δεν επηρεάζονται από ιδεολογικές προκαταλήψεις ή πολιτικές ατζέντες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σύμβουλος

Μετά από επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Intercontinental Exchange (ICE), ιδιοκτήτρια του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η Polymarket εκτιμάται πλέον σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πριν από την ICE, είχε ήδη προσελκύσει επενδυτές υψηλού προφίλ από τον κόσμο της τεχνολογίας και της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Founders Fund του Πίτερ Τιλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει γίνει σύμβουλος της εταιρείας μέσω του συντηρητικού τεχνολογικού fund 1789 Capital.

Είναι ενδιαφέρον ωστόσο ότι συμβουλεύει και την Kalshi, μια ανταγωνιστική πλατφόρμα. Η Polymarket δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μόνη αγορά προβλέψεων, αλλά έχει γίνει η πιο ελκυστική για τη Γενιά Ζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει γίνει σύμβουλος της εταιρείας μέσω του συντηρητικού τεχνολογικού fund 1789 Capital

YouTube thumbnail

Ανήσυχος, αυτοδίδακτος και φιλελεύθερος

Ο Κόπλαν, αναγνωρίσιμος από τα σγουρά μαλλιά του μεγάλωσε στo Upper West Side του Μανχάταν, μια γειτονιά της μεσαίας προς ανώτερης τάξης. Από μικρή ηλικία, έδειξε μεγάλη περιέργεια για την τεχνολογία και τις αγορές, αναπτύσσοντας ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα: σε ηλικία μόλις 15 ετών, συμμετείχε στο ICO του Ethereum το 2014, βυθιζόμενος στο blockchain πολύ πριν οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν καν τι ήταν αυτό.

Αν και λίγα είναι γνωστά για την οικογένειά του, ο Κόπλαν έχει δηλώσει ότι ως έφηβος ήταν ανήσυχος, αυτοδίδακτος και έλκονταν από τις φιλελεύθερες ιδέες. Σπούδασε πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του, πεπεισμένος ότι μπορούσε να δημιουργήσει κάτι σημαντικό εκτός των παραδοσιακών ορίων.

Το πρώτο του έργο ήταν το TokenUnion, μια πλατφόρμα που επιβραβεύει τους χρήστες για την κατοχή συγκεκριμένων token — ένα είδος προγράμματος πιστότητας κρυπτονομισμάτων.

Τα αποκεντρωμένα συστήματα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, ο Κόπλαν περιορίστηκε στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, χωρίς γραφείο ή χώρο εργασίας. Το μόνο δωμάτιο όπου μπορούσε να βρει ιδιωτικότητα ήταν το μπάνιο, το οποίο μετέτρεψε σε χώρο εργασίας. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για το Polymarket.

Αντλήθηκε έμπνευση από το έργο του οικονομολόγου Ρόμπιν Χάνσον, ο οποίος έχει μελετήσει τις αγορές πρόβλεψης για δεκαετίες, και του Φρίντριχ Χάγιεκ, ο οποίος υποστήριξε ότι τα αποκεντρωμένα συστήματα, όπως οι αγορές, διανέμουν πληροφορίες πιο αποτελεσματικά από τις κεντρικές αποφάσεις — ένα είδος συλλογικής σοφίας.

«Η Polymarket προέβλεψε το αποτέλεσμα των εκλογών πριν από οποιονδήποτε άλλο. Η παγκόσμια μηχανή της αλήθειας είναι εδώ, τροφοδοτούμενη από τον λαό»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Forbes (@forbes)

Το πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων

Το 2021 και το 2022, η Polymarket αναπτύχθηκε εκτός των παραδοσιακών κανονισμών, ακολουθώντας το σύνθημα «πρώτα δράσε, μετά ζήτα συγγνώμη». Η στρατηγική αυτή λειτούργησε μέχρι το 2022, όταν η Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία για λειτουργία χωρίς άδεια και μπλόκαρε την πρόσβαση σε χρήστες από τις ΗΠΑ.

Αυτό ήταν ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς αφαιρέθηκε μία από τις κύριες αγορές της. Ωστόσο, ο Κόπλαν αποδέχτηκε τον διακανονισμό και διατήρησε την πλατφόρμα ζωντανή εκτός της άμεσης εμβέλειας των κανονιστικών αρχών.

Νέοι γύροι χρηματοδότησης

Αντί να παραμείνει στάσιμη, η Polymarket επεκτάθηκε διεθνώς. Αύξησε το φάσμα των γεγονότων στα οποία μπορούσαν να στοιχηματίσουν οι χρήστες, βελτίωσε την εμπειρία των χρηστών και πρόσθεσε πιο προσιτές μεθόδους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών συνδεδεμένων με stablecoins.

Δεν απαιτούνταν εξειδίκευση σε blockchain για να συμμετάσχει κανείς. Μέχρι το 2023, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια σε νέους γύρους χρηματοδότησης, με την υποστήριξη μεγάλων ονομάτων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας.

Η πραγματική καμπή ήρθε το 2024. Η Polymarket προέβλεψε με ακρίβεια την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς ο Κόπλαν γιόρταζε, είπε: «Η Polymarket προέβλεψε το αποτέλεσμα των εκλογών πριν από οποιονδήποτε άλλο. Η παγκόσμια μηχανή της αλήθειας είναι εδώ, τροφοδοτούμενη από τον λαό».

Το νέο πολιτικό περιβάλλον

Ωστόσο, η επιτυχία είχε συνέπειες. Μόλις μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, το διαμέρισμα του Κόπλαν δέχτηκε έφοδο από το FBI, με την κατηγορία ότι συνέχιζε να επιτρέπει τη συμμετοχή Αμερικανών χρηστών παρά την απαγόρευση.

Η εταιρεία κατήγγειλε δημοσίως την έφοδο ως «πολιτικά αντίποινα» της απερχόμενης κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία, σύμφωνα με τον Κόπλαν, ήταν δυσαρεστημένη από την επίδραση της Polymarket στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το ρυθμιστικό κλίμα στις ΗΠΑ άλλαξε δραματικά. Οι έρευνες κατά της Polymarket εγκαταλείφθηκαν και το νέο πολιτικό περιβάλλον έγινε πολύ πιο δεκτικό στις χρηματοοικονομικές καινοτομίες.

Το πολιτικό και συναισθηματικό κλίμα της εποχής του

Αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, η Polymarket εξαγόρασε την εταιρεία QCEX, η οποία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC), έναντι 112 εκατομμυρίων δολαρίων, επιτρέποντάς της να συνεχίσει νόμιμα τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ μετά από τρία χρόνια περιορισμών. Η επένδυση της ICE σηματοδότησε τελικά τη μεγάλη ανατροπή της εταιρείας.

Ο Κόπλαν, ο οποίος δηλώνει ότι φιλοδοξεί να γίνει ο επόμενος Μαρκ Ζάκερμπεργκ, μπορεί να είναι ο πρώτος μεγάλος δισεκατομμυριούχος της Γενιάς Ζ. Έχει τη σπάνια ικανότητα να αντιλαμβάνεται το πολιτικό και συναισθηματικό κλίμα της εποχής του και να αξιοποιεί την χαρακτηριστική ανυπομονησία της.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν, έχοντας φτάσει στην κορυφή, θα μπορέσει να μετριάσει τις παρορμήσεις της νεολαίας ή να τις οδηγήσει σωστά -κάτι μάλλον δύσκολο αν κρίνουμε από τη μανία του για το αχαλίνωτο κέρδος.

*Με στοιχεία από elpais.com

