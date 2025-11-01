newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η άνθηση του «κόκκινου τουρισμού» της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 01 Νοεμβρίου 2025 | 20:45

Η άνθηση του «κόκκινου τουρισμού» της Κίνας

Μνημεία ιστορικής σημασίας για το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα προσελκύουν πατριώτες, νέους και ηλικιωμένους

ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Η Κίνα βιώνει μια σημαντική αύξηση στον «κόκκινο τουρισμό», μια κρατικά προβεβλημένη μορφή εγχώριων ταξιδιών που προωθεί επισκέψεις σε χώρους ιστορικής σημασίας για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ).

Αυτές οι τοποθεσίες – πεδία μαχών, αίθουσες μνημείων και μουσεία που συνδέονται με την επαναστατική ιστορία – προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, από πιστά στελέχη του κόμματος μέχρι νέες οικογένειες. Το κίνημα αντανακλά τόσο τον πατριωτισμό όσο και τη στρατηγική χρήση της ιστορίας από το κόμμα για την ενίσχυση της ιδεολογικής ενότητας και της εθνικής ταυτότητας υπό τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σημειώνουν οι Financial Times.

Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι το πέρασμα Loushan στην επαρχία Guizhou, όπου ομάδες αξιωματούχων του κόμματος στέκονται σε σχηματισμό ακούγοντας τους οδηγούς να αφηγούνται ιστορίες για τον ηρωισμό του Κόκκινου Στρατού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πορείας της δεκαετίας του 1930.

Η μάχη του Loushan σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη νίκη του Κόκκινου Στρατού εναντίον των Εθνικιστών, συμβολίζοντας το θάρρος και τη θυσία. Οι επισκέπτες, περιτριγυρισμένοι από δασωμένους λόφους και έντονη μουσική υπόκρουση, ακούν ιστορίες μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για την επανάσταση. Τέτοιες τοποθεσίες συνδυάζουν την επίσημη μνήμη με τον συναισθηματικό εθνικισμό.

Κοντά βρίσκεται το Zunyi, μια πόλη που βρίσκεται τώρα στην καρδιά του κόκκινου τουρισμού. Ήταν εδώ που ο Μάο Τσε Τουνγκ ανήλθε σε εξέχουσα θέση στη Διάσκεψη του Zunyi του 1935, πείθοντας τους ηγέτες του κόμματος να υιοθετήσουν τη στρατηγική του αντάρτικου – ένα σημείο καμπής που οδήγησε στην τελική του κυριαρχία.

Το κτίριο του συνεδρίου, που διατηρείται ως μουσείο, εκθέτει κειμήλια όπως γράμματα, χάρτες, όπλα και προσωπικά αντικείμενα από τον Κόκκινο Στρατό. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επισκεφθεί το Zunyi δύο φορές, τονίζοντας τη συμβολική του αξία για τη διατήρηση της «σωστής» ηγεσίας του κόμματος και της «πνευματικής κληρονομιάς» της επανάστασης.

To πέρασμα Loushan

Αυξάνεται η δημοτικότητα του κόκκινου τουρισμού

Η δημοτικότητα του κόκκινου τουρισμού έχει αυξηθεί δραματικά, με επίσημες εκτιμήσεις να υποδηλώνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια επισκέψεις ετησίως. Πόλεις όπως το Zunyi βλέπουν τον πληθυσμό τους να διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ενώ πολλές εκδρομές διοργανώνονται από κυβερνητικούς φορείς για ιδεολογική εκπαίδευση, αυξανόμενος αριθμός ιδιωτών πολιτών πραγματοποιεί επίσης προσκυνήματα με δική τους πρωτοβουλία.

Οι επισκέπτες περιλαμβάνουν ηλικιωμένους πολίτες που έζησαν την οικονομική άνοδο της Κίνας και νεαρά ζευγάρια που, παρά το γεγονός ότι δεν βίωσαν ποτέ επαναστατικές δυσκολίες, επιδεικνύουν έντονο πατριωτικό ενθουσιασμό. Μια νεαρή τουρίστρια από το Σιτσουάν εξήγησε στους FT ότι βλέποντας σκηνές μάχης και αντικείμενα από πρώτο χέρι τη βοήθησε να εκτιμήσει ότι η ευημερία της Κίνας «κερδίστηκε με το αίμα των προγόνων μας».

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο κόκκινος τουρισμός λειτουργεί τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως εκπαίδευση, αλλά ο βαθύτερος στόχος του είναι ιδεολογικός. Σύμφωνα με τον μελετητή Τζόσεφ Τορίγκιαν, χρησιμεύει στο «μπόλιασμα» των πολιτών -ιδίως των νέων- ενάντια στις δυτικές ιδέες χρησιμοποιώντας την ιστορία ως ηθική διδασκαλία.

Οι περιηγήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πεποίθησης για την αποστολή του κόμματος και τη συνέχεια μεταξύ των παρελθοντικών και των παρόντων αγώνων. Η προσέγγιση αντικατοπτρίζει παλαιότερες παραδόσεις προπαγάνδας στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Γερμανία, όπου η συμμετοχή σε ιστορικά βασισμένες αστικές τελετουργίες ενίσχυε την πολιτική αφοσίωση.

Ωστόσο, αυτή η προσεκτικά επιμελημένη μνήμη παραλείπει επώδυνα κεφάλαια της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας. Οι φρικαλεότητες του Μεγάλου Άλματος Προς τα Εμπρός και της Πολιτιστικής Επανάστασης, που προκάλεσαν δεκάδες εκατομμύρια θανάτους, απουσιάζουν αξιοσημείωτα από τα μουσειακά εκθέματα και τις ξεναγήσεις.

Παράλειψη επώδυνων ιστορικών στιγμών

Η αφήγηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στον θρίαμβο, τη θυσία και την ενότητα, παρά στα βάσανα ή τα λάθη που σχετίζονται με την κυριαρχία του Μάο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κόκκινος τουρισμός ενσαρκώνει τόσο την ανάμνηση όσο και την επιλεκτική αμνησία, δίνοντας έμφαση στην υπερηφάνεια και την ηθική δύναμη, αποφεύγοντας παράλληλα τη διαφωνία ή την κριτική σκέψη.

Παρά αυτές τις προπαγανδιστικές κορώνες, ο συναισθηματικός αντίκτυπος των χώρων μπορεί να είναι γνήσιος. Σε μικρά νεκροταφεία και πύργους μνημείων, οι επισκέπτες συχνά συναντούν βετεράνους και ντόπιους που μιλούν ειλικρινά για το καθήκον και τη μνήμη. Ένας ξεναγός, απαγγέλλοντας το ποίημα του Μάο «Πέρασμα Λουσάν», περιέγραψε το τοπίο ως «σκουροπράσινα βουνά που κυλούν σαν τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα που σβήνει, αιματοβαμμένο» – μια ποιητική σύνδεση μεταξύ φυσικής ομορφιάς και επαναστατικής θυσίας.

Η εμπορευματοποίηση συνυφαίνεται επίσης με την ευλάβεια. Τα καταστήματα δώρων πωλούν προτομές του Μάο, κούπες καφέ και λούτρινα στρατιωτάκια του Κόκκινου Στρατού, συνδυάζοντας την επαναστατική νοσταλγία με την καταναλωτική κουλτούρα. Το πιο ακριβό σουβενίρ – ένα άγαλμα του Μάο που κοστίζει σχεδόν 1200 δολάρια – δείχνει πώς η ιδεολογία και το εμπόριο συνυπάρχουν άνετα στη σύγχρονη πολιτική οικονομία της Κίνας.

Τελικά, η άνθηση του κόκκινου τουρισμού στην Κίνα αντανακλά ένα ισχυρό μείγμα εθνικής υπερηφάνειας, πολιτικών μηνυμάτων και οικονομικών ευκαιριών. Παρέχει συναισθηματική σύνδεση για τις μεγαλύτερες γενιές, πατριωτική εκπαίδευση για τους νέους και νομιμοποίηση για τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του ΚΚΚ.

Γιορτάζοντας τον ηρωισμό του παρελθόντος, αποφεύγοντας παράλληλα τα τραύματα της ιστορίας, ο κόκκινος τουρισμός ενώνει και ελέγχει τη συλλογική μνήμη – διασφαλίζοντας ότι η επαναστατική ιστορία της Κίνας παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής της ταυτότητας στην εποχή του Σι.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο